Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T19:28Z
https://ria.ru/20191010/1559645581.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155961/41/1559614142_0:0:2766:1556_1036x0_80_0_0_b6f5f4c17f89254dfd48a17cadbec7ae.jpg
РИА Новости

Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского

19:28 10.10.2019
4942
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко на акции "Нет Капитуляции" против согласования Киевом "формулы Штайнмайера"
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на своей первой пресс-конференции нынешний глава государства Владимир Зеленский уделяет "много внимания предшественникам".
Зеленский в четверг проводит свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market.
"Имел возможность посмотреть несколько минут (пресс-конференцию Зеленского - ред.). Могу сказать одно - много внимания уделено предшественникам, почти треть времени", - заявил Порошенко в эфире телеканал "Прямой". Он добавил, что наиболее часто в ходе пресс-марафона употребляется одна фамилия, но не назвал ее.
Экс-президент считает, что настало время брать ответственность на себя. "И через полгода оказывается: мир - это сложно. Что решение приходится принимать непростые. Оказывается, что разрушить мировую солидарность в поддержку Украины, которую мы строили почти пять лет, очень легко", - сказал Порошенко.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов в НСК Олимпийский
Вчера, 19:03РИА Новости
Зеленский заявил, что Порошенко неоднократно хотел с ним встретиться
При этом экс-глава государства отметил, что на пресс-конференции было очень мало сказано про путь Украины в ЕС и НАТО. "Итак, вывод таков - надо объединяться, объединяться всей Украине – чтобы защищать наш суверенитет, защищать нашу землю, наше движение в ЕС и НАТО. О котором мы услышали очень мало", - заявил Порошенко.
Ранее в ходе пресс-марафона Зеленский несколько раз упомянул Порошенко. В частности, он высказал мнение, что бывший президент хочет стать лидером нового "майдана" на Украине. Он также заявил, что Порошенко ответит за все, что сделал на посту главы государства, однако уверял, что влиять на расследование дел, где Порошенко фигурирует, он не хочет. Зеленский добавил, что экс-президент неоднократно хотел с ним встретиться.
75721211
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что языковой вопрос раскалывает украинское общество
Заседание ПАСЕ
Зеленский прокомментировал отказ Киева участвовать в заседаниях ПАСЕ
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал сроки для разрешения конфликта в Донбассе
Лента
новостей
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отсутствие авиасообщения с Россией странным
Реальный подонок!. Два украинских эксперта поругались в студии России 1
"Реальный подонок!" Два украинских эксперта поругались в студии "России 1"
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина не предоставит Донбассу автономию в рамках закона об особом статусе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал об отношении к сайту "Миротворец"
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
"Мальчик в публичном доме": Зеленский ответил на шутку мэра Одессы
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Саратове пытались устроить самосуд над предполагаемым убийцей девочки
Вид на храм Сошествия Святого Духа на Апостолов в Саратове
Родственники погибшей девочки в Саратове начали сбор средств на похороны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
09:28Названа предварительная причина пожара на иранском танкере в Красном море
09:26Мэр Саратова уверен, что виновный в убийстве девочки будет строго наказан
09:17В Москве камеры будут фиксировать признаки усталости у водителей автобусов
Лента новостейМолния