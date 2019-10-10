Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на своей первой пресс-конференции нынешний глава государства Владимир Зеленский уделяет "много внимания предшественникам".

Зеленский в четверг проводит свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market.

"Имел возможность посмотреть несколько минут (пресс-конференцию Зеленского - ред.). Могу сказать одно - много внимания уделено предшественникам, почти треть времени", - заявил Порошенко в эфире телеканал "Прямой" . Он добавил, что наиболее часто в ходе пресс-марафона употребляется одна фамилия, но не назвал ее.

Экс-президент считает, что настало время брать ответственность на себя. "И через полгода оказывается: мир - это сложно. Что решение приходится принимать непростые. Оказывается, что разрушить мировую солидарность в поддержку Украины, которую мы строили почти пять лет, очень легко", - сказал Порошенко.

При этом экс-глава государства отметил, что на пресс-конференции было очень мало сказано про путь Украины в ЕС и НАТО. "Итак, вывод таков - надо объединяться, объединяться всей Украине – чтобы защищать наш суверенитет, защищать нашу землю, наше движение в ЕС и НАТО. О котором мы услышали очень мало", - заявил Порошенко.