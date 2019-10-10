Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на своей первой пресс-конференции нынешний глава государства Владимир Зеленский уделяет "много внимания предшественникам".
Зеленский в четверг проводит свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market.
"Имел возможность посмотреть несколько минут (пресс-конференцию Зеленского - ред.). Могу сказать одно - много внимания уделено предшественникам, почти треть времени", - заявил Порошенко в эфире телеканал "Прямой". Он добавил, что наиболее часто в ходе пресс-марафона употребляется одна фамилия, но не назвал ее.
Экс-президент считает, что настало время брать ответственность на себя. "И через полгода оказывается: мир - это сложно. Что решение приходится принимать непростые. Оказывается, что разрушить мировую солидарность в поддержку Украины, которую мы строили почти пять лет, очень легко", - сказал Порошенко.
При этом экс-глава государства отметил, что на пресс-конференции было очень мало сказано про путь Украины в ЕС и НАТО. "Итак, вывод таков - надо объединяться, объединяться всей Украине – чтобы защищать наш суверенитет, защищать нашу землю, наше движение в ЕС и НАТО. О котором мы услышали очень мало", - заявил Порошенко.
Ранее в ходе пресс-марафона Зеленский несколько раз упомянул Порошенко. В частности, он высказал мнение, что бывший президент хочет стать лидером нового "майдана" на Украине. Он также заявил, что Порошенко ответит за все, что сделал на посту главы государства, однако уверял, что влиять на расследование дел, где Порошенко фигурирует, он не хочет. Зеленский добавил, что экс-президент неоднократно хотел с ним встретиться.