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РИА Новости

В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах

19:23 10.10.2019 (обновлено: 20:25 10.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкРабота московских школ
Работа московских школ
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.
При этом она отметила, что министерство по-прежнему не поддерживает этот законопроект.
"Обсуждаемый законопроект поступил к нам из аппарата правительства в целях подготовки совместно с Роскомнадзором, Минюстом и Минфином проекта официального отзыва (правительства РФ - ред.). Соответствующий проект официального отзыва подготовлен и внесен в правительство", - сказала Бадягина на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, посвященном вопросу регулирования интернет-ресурсов, занимающих доминирующее положение.
"На сегодняшний день у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту", - добавила она.
Она также озвучила основные замечания к законопроекту. "Во-первых, необходимо четко определить цель и актуальность данного законопроекта. Во-вторых, необходимо определить четкие критерии для отнесения значимых объектов к таковым", - сказала представитель Минкомсвязи.
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Кроме того, по ее словам, проектом возлагаются дополнительные полномочия на Роскомнадзор и правительство по определению, является ли ресурс значимым или нет. При этом в финансово-экономическом обосновании проекта указано, что дополнительного финансирования не потребуется. "Но, как нам кажется, все-таки это будет дополнительное выделение штатных единиц в Роскомнадзоре для подготовки совместных предложений и для отслеживания соблюдения требований", - отметила Бадягина.
"Также хотелось бы отметить затруднительность реализации предлагаемого законопроектом запрета на распространение рекламы как значимым ресурсом, так и в отношении значимого ресурса при несоблюдении определенных требований", - сказала представитель Минкомсвязи. Кроме того, по ее словам, требует дополнительной проработки вопрос о последствиях для российских крупных интернет-игроков в случае принятия законопроекта.
Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в конце июля депутатом от "Единой России" Антоном Горелкиным. Согласно проекту, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Автор документа говорил, что законопроект относит к значимым инфоресурсам IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group. Законопроект ранее подвергся критике со стороны правительства и IT-отрасли.
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
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