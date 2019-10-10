В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Минкомсвязь направила в кабмин проект отзыва правительства РФ на законопроект, ограничивающий иностранное владение значимыми информационными ресурсами РФ на уровне 20%, сообщила начальник отдела регулирования в сфере обработки данных департамента информбезопасности Минкомсвязи Айсалу Бадягина.

При этом она отметила, что министерство по-прежнему не поддерживает этот законопроект.

"Обсуждаемый законопроект поступил к нам из аппарата правительства в целях подготовки совместно с Роскомнадзором, Минюстом и Минфином проекта официального отзыва (правительства РФ - ред.). Соответствующий проект официального отзыва подготовлен и внесен в правительство", - сказала Бадягина на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике, посвященном вопросу регулирования интернет-ресурсов, занимающих доминирующее положение.

"На сегодняшний день у министерства отрицательная позиция по данному законопроекту", - добавила она.

Она также озвучила основные замечания к законопроекту. "Во-первых, необходимо четко определить цель и актуальность данного законопроекта. Во-вторых, необходимо определить четкие критерии для отнесения значимых объектов к таковым", - сказала представитель Минкомсвязи.

Кроме того, по ее словам, проектом возлагаются дополнительные полномочия на Роскомнадзор и правительство по определению, является ли ресурс значимым или нет. При этом в финансово-экономическом обосновании проекта указано, что дополнительного финансирования не потребуется. "Но, как нам кажется, все-таки это будет дополнительное выделение штатных единиц в Роскомнадзоре для подготовки совместных предложений и для отслеживания соблюдения требований", - отметила Бадягина.

"Также хотелось бы отметить затруднительность реализации предлагаемого законопроектом запрета на распространение рекламы как значимым ресурсом, так и в отношении значимого ресурса при несоблюдении определенных требований", - сказала представитель Минкомсвязи. Кроме того, по ее словам, требует дополнительной проработки вопрос о последствиях для российских крупных интернет-игроков в случае принятия законопроекта.