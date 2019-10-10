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РИА Новости

Россия ждет от ОБСЕ тщательного отслеживания действий украинских радикалов

19:19 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставители ОБСЕ на Украине
Представители ОБСЕ на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Представители ОБСЕ на Украине. Архивное фото
ВЕНА, 10 окт - РИА Новости. Россия ожидает от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине тщательного отслеживания действий радикалов, заявил в четверг заместитель постоянного представителя России при организации Владимир Жеглов.
По его словам, в постпредстве обратили внимание на то, что СММ назвала в своих отчетах "мирными собраниями" организованные радикалами протестные акции в Киеве и других городах Украины. При этом, как следует из видеотрансляций украинских СМИ, многие участники акций выкрикивали далеко не мирные лозунги, призывая не только к блокированию разведения сил в Донбассе и даже выходу из Минских соглашений, но и к расправам над инакомыслящими.
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"Ожидаем от СММ тщательного отслеживания действий радикалов, подробного отражения этой информации в своих докладах, а также подготовки тематического отчета о проявлениях на Украине агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии. В условиях срыва Киевом разведения востребована должная оценка происходящего и внятная реакция действующего председательства ОБСЕ, спецпредставителя по Украине и в контактной группе (Мартина) Сайдика, и главы СММ (Яшара Халита) Чевика", - заявил Жеглов на заседании постсовета ОБСЕ.
Зампостпреда вновь подчеркнул, что игнорирование разгула радикального национализма на Украине может привести к самым печальным последствиям.
Договоренность об отводе сил была достигнута на встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе. В среду в ЛНР заявили, что украинские силовики сорвали отвод сил у Золотого. В четверг ополченцы предприняли новую попытку отвода сил в районе Золотого, однако она также не увенчалась успехом. Третья попытка запланирована на пятницу, она будет последней.
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