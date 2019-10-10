Россия ждет от ОБСЕ тщательного отслеживания действий украинских радикалов

По его словам, в постпредстве обратили внимание на то, что СММ назвала в своих отчетах "мирными собраниями" организованные радикалами протестные акции в Киеве и других городах Украины. При этом, как следует из видеотрансляций украинских СМИ, многие участники акций выкрикивали далеко не мирные лозунги, призывая не только к блокированию разведения сил в Донбассе и даже выходу из Минских соглашений, но и к расправам над инакомыслящими.