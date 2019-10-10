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РИА Новости

Зеленский заявил, что министр энергетики США не давил на него

19:13 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 окт – РИа новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что министр энергетики США Рик Перри не давил на него в вопросе смены главы "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Перри подталкивал Зеленского к изменениям в руководстве "Нафтогаз Украины". По его информации, Перри настаивал на том, чтобы "Нафтогаз" расширил состав совета директоров, включив в него американцев. Когда именно Перри высказывал Зеленскому свои пожелания, Politico не уточнило.
"Нет", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, требовал ли Перри на встрече с ним увольнения Коболева. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 17:12РИА Новости
Трамп заявил, что после слов Зеленского импичмент нужно прекратить
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Ситуация на УкраинеРик ПерриНафтогаз УкраиныВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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