Зеленский заявил, что министр энергетики США не давил на него

Президент Украины Владимир Зеленский выступает после доклада главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета

КИЕВ, 10 окт – РИа новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что министр энергетики США Рик Перри не давил на него в вопросе смены главы "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Перри подталкивал Зеленского к изменениям в руководстве "Нафтогаз Украины". По его информации, Перри настаивал на том, чтобы "Нафтогаз" расширил состав совета директоров, включив в него американцев. Когда именно Перри высказывал Зеленскому свои пожелания, Politico не уточнило.