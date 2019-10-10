Зеленский заявил, что Порошенко неоднократно хотел с ним встретиться

"Господин Порошенко не раз хотел со мной встретиться, и я сказал ему, что я действительно хочу услышать, что Вы готовы быть в диалоге - а мы это можем слышать благодаря Вашим выступлениям и информации, которая идет от вас. И я слышу только одно: что он обвиняет нас, меня в том, что происходит в мире и ни за что не хочет нести ответственность", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.