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РИА Новости

Зеленский заявил, что Порошенко неоднократно хотел с ним встретиться

19:03 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов в НСК "Олимпийский"
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов в НСК Олимпийский
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов в НСК "Олимпийский". Архивное фото
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что экс-глава государства Петр Порошенко не раз хотел с ним встретиться.
"Господин Порошенко не раз хотел со мной встретиться, и я сказал ему, что я действительно хочу услышать, что Вы готовы быть в диалоге - а мы это можем слышать благодаря Вашим выступлениям и информации, которая идет от вас. И я слышу только одно: что он обвиняет нас, меня в том, что происходит в мире и ни за что не хочет нести ответственность", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
Он подчеркнул, что Порошенко "будет отвечать за все, что сделал", и добавил, что не хочет влиять дела, в которых фигурирует бывший президент, "в этом разберутся правоохранительные органы". При этом Зеленский отметил, что многие страны устали от Украины из-за действий команды Порошенко.
"Господин Порошенко, к сожалению, продолжает жить тем, что он президент. Это большая психологическая травма", - отметил Зеленский.
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