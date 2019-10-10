Зеленский заявил, что Порошенко неоднократно хотел с ним встретиться

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что экс-глава государства Петр Порошенко не раз хотел с ним встретиться.
"Господин Порошенко не раз хотел со мной встретиться, и я сказал ему, что я действительно хочу услышать, что Вы готовы быть в диалоге - а мы это можем слышать благодаря Вашим выступлениям и информации, которая идет от вас. И я слышу только одно: что он обвиняет нас, меня в том, что происходит в мире и ни за что не хочет нести ответственность", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
Он подчеркнул, что Порошенко "будет отвечать за все, что сделал", и добавил, что не хочет влиять дела, в которых фигурирует бывший президент, "в этом разберутся правоохранительные органы". При этом Зеленский отметил, что многие страны устали от Украины из-за действий команды Порошенко.
"Господин Порошенко, к сожалению, продолжает жить тем, что он президент. Это большая психологическая травма", - отметил Зеленский.
Вчера, 14:16Сказано в эфире"Он и не скрывал". Политик о словах Зеленского про "ошибку" ПорошенкоПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко хочет стать лидером нового Майдана. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Ранее директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил, что ведомство расследует 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. Бывший президент давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой", а также о превышении служебных полномочий.