РПЦ: на Украине начали заводить дела против ущемлявших церковь чиновников

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против директора департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрея Юраша – одного из организаторов давления на каноническую Украинскую православную церковь, заявил в четверг сотрудник секретариата по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата диакон Феодор Шульга.

"Открыто уголовное дело против директора департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины - Андрея Юраша, который был одним из главных организаторов давления на Украинскую православную церковь", - заявил диакон Феодор Шульга в четверг на прошедшей в Москве презентации книги "Преследования Украинский православной церкви в ходе конфликта на Украине, 2016-2018 годов".

Одним из "последних позитивных фактов", по его словам, стало также открытие уголовного дела в Винницкой области, где избрали меру пресечения для чиновника, "ответственного за фиктивную перерегистрацию храмов Украинской православной церкви". Представитель Русской церкви призвал украинские власти расследовать правонарушения, которые были допущены при захвате и "переходе" храмов из канонической Украинской православной церкви, а также следить за исполнением решений судов по таким делам.

С ним согласился и заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Самое плохое, что можно сделать - сделать вид, что в это время на Украине ничего не происходило. Мы знаем многие примеры грубого нарушения прав человека, которые имели место 50 и более лет назад. До сих пор эти правонарушения не забываются, наказываются, по крайней мере, несут моральную ответственность, те, кто их совершал и допускал. Думаю, что в отношении Украинского сюжета нужно делать тоже самое: не давать забыть и умалчивать вопиющие нарушения прав верующих", - заявил Кипшидзе.