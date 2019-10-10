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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ: на Украине начали заводить дела против ущемлявших церковь чиновников

18:57 10.10.2019 (обновлено: 19:26 10.10.2019)
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© Flickr / centralniakВид на Киев
Вид на Киев
© Flickr / centralniak
Вид на Киев. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело против директора департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрея Юраша – одного из организаторов давления на каноническую Украинскую православную церковь, заявил в четверг сотрудник секретариата по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата диакон Феодор Шульга.
"Открыто уголовное дело против директора департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины - Андрея Юраша, который был одним из главных организаторов давления на Украинскую православную церковь", - заявил диакон Феодор Шульга в четверг на прошедшей в Москве презентации книги "Преследования Украинский православной церкви в ходе конфликта на Украине, 2016-2018 годов".
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Одним из "последних позитивных фактов", по его словам, стало также открытие уголовного дела в Винницкой области, где избрали меру пресечения для чиновника, "ответственного за фиктивную перерегистрацию храмов Украинской православной церкви". Представитель Русской церкви призвал украинские власти расследовать правонарушения, которые были допущены при захвате и "переходе" храмов из канонической Украинской православной церкви, а также следить за исполнением решений судов по таким делам.
С ним согласился и заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. "Самое плохое, что можно сделать - сделать вид, что в это время на Украине ничего не происходило. Мы знаем многие примеры грубого нарушения прав человека, которые имели место 50 и более лет назад. До сих пор эти правонарушения не забываются, наказываются, по крайней мере, несут моральную ответственность, те, кто их совершал и допускал. Думаю, что в отношении Украинского сюжета нужно делать тоже самое: не давать забыть и умалчивать вопиющие нарушения прав верующих", - заявил Кипшидзе.
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Так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная в конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. До настоящего времени ни одна другая поместная церковь не признала новой структуры, единственной канонической Церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.
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Религия и мировоззрениеВахтанг КипшидзеМинистерство культуры УкраиныНовости - Религия и мировоззрениеВинницкая областьМоскваСитуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦРусская православная церковьРоссияУкраинаВ мире
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