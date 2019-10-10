Премьеры Британии и Ирландии договорились продолжить обсуждение Brexit

ЛОНДОН, 10 окт - РИА Новости, Мария Табак. Премьеры Великобритании и Ирландии Борис Джонсон и Лео Варадкар по итогам встречи в четверг договорились продолжить обсуждение проблем, мешающих достижению соглашения между Соединенным Королевством и ЕС по Brexit.

"Премьер-министры провели детальные и конструктивные переговоры. Оба продолжают считать, что достижение соглашения отвечает интересам всех сторон. Они сошлись на том, что могут видеть путь, ведущий к возможному соглашению", - говорится в совместном заявлении офисов премьеров.

Переговоры касались, главным образом, таможенных вопросов.

"Они также обсудили потенциал для укрепления двусторонних отношений, в том числе по Северной Ирландии. Они договорились продолжать обдумывать вопросы, поднятые во время переговоров. Официальные лица продолжат интенсивную работу по этим вопросам", - отмечается в заявлении.

В пятницу британский министр по делам Brexit Стивен Баркли встречается с главным переговорщиком от ЕС по Brexit Мишелем Барнье.

На данный момент ситуация вокруг Brexit зашла в тупик: Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября, парламент страны выступает против соглашения с ЕС в его нынешнем виде, но и настроен категорически против Brexit без соглашения. Так называемый "бэкстоп" - главная проблема соглашения Британии и ЕС. Согласно нынешнему документу, "бэкстоп" вступит в силу при отсутствии альтернативных договоренностей после декабря 2022 года и будет предусматривать сохранение ряда правил ЕС для Северной Ирландии. Это, в свою очередь, может повлечь за собой необходимость таможенных проверок на границе Северной Ирландии и остальной территории Соединенного Королевства, а это, по мнению британских властей, угрожает территориальному единству страны.