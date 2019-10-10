Украина не предоставит Донбассу автономию в рамках закона об особом статусе

"Что касается закона об особом статусе (Донбасса – ред.), мы не можем в этом законе говорить об автономии (региона – ред.). Самое главное говорить, что мы не можем делать, а не то, что мы можем. Я знаю, что есть там гуманитарные вопросы, я знаю, что будут вопросы по поводу языка, чтобы они (жители Донбасса – ред.) имели региональный статус русского языка. Я думаю, что много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.