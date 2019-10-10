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РИА Новости

Украина не предоставит Донбассу автономию в рамках закона об особом статусе

18:34 10.10.2019 (обновлено: 18:43 10.10.2019)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-марафона в четверг, что в законе об особом статусе Донбасса не будет предусмотрена автономия для региона.
"Что касается закона об особом статусе (Донбасса – ред.), мы не можем в этом законе говорить об автономии (региона – ред.). Самое главное говорить, что мы не можем делать, а не то, что мы можем. Я знаю, что есть там гуманитарные вопросы, я знаю, что будут вопросы по поводу языка, чтобы они (жители Донбасса – ред.) имели региональный статус русского языка. Я думаю, что много гуманитарных компромиссов, о которых мы можем говорить", - сказал Зеленский. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом он отметил, что нет смысла обсуждать этот закон, пока нет текста.
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