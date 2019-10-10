Суд в Магнитогорске удовлетворил иск семьи покончившего с собой призывника

В январе 2018 года на авиабазе в Перми покончил жизнь самоубийством 20-летний рядовой срочной службы Рустам Авазов, призванный из Магнитогорска летом 2017 года. По факту гибели военнослужащего в военном следственном отделе по Пермскому гарнизону ВСУ ЦВО СК России возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. Обвиняемым стал бывший солдат войсковой части - призывник из Махачкалы. В ходе следствия было установлено, что в течение полугода он систематически издевался над Авазовым, чем довел его до суицида. Рассмотрение уголовного дела было взято на контроль челябинским омбудсменом.