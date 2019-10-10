Суд в Магнитогорске удовлетворил иск семьи покончившего с собой призывника

ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Суд в Магнитогорске Челябинской области удовлетворил иск родственников покончившего с собой в ходе прохождения службы призывника на 4,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости в четверг консультант Ленинского райсуда Ольга Шабур.
В январе 2018 года на авиабазе в Перми покончил жизнь самоубийством 20-летний рядовой срочной службы Рустам Авазов, призванный из Магнитогорска летом 2017 года. По факту гибели военнослужащего в военном следственном отделе по Пермскому гарнизону ВСУ ЦВО СК России возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. Обвиняемым стал бывший солдат войсковой части - призывник из Махачкалы. В ходе следствия было установлено, что в течение полугода он систематически издевался над Авазовым, чем довел его до суицида. Рассмотрение уголовного дела было взято на контроль челябинским омбудсменом.
По результатам прокурорской проверки к административной ответственности были привлечены 20 должностных лиц войсковой части. В октябре 2018 года Пермский гарнизонный военный суд приговорил Магомедова к 4 годам колонии общего режима.
"Общая сумма иска составляла 9 миллионов рублей. Суд удовлетворил исковые требования к министерству обороны РФ частично, взыскав в пользу трех истцов – мамы, папы и сестры призывника Авазова - 4,5 миллиона рублей", - сказала Шабур.
Она уточнила, что в пользу каждого истца взыскано по 1,5 миллиона рублей. Решение не вступило в законную силу, добавила Шабур.
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