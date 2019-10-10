Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T18:16Z
https://ria.ru/20191010/1559642139.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/82754/73/827547342_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_7d3634ba53b3f6eb7724d79912a70abf.jpg
РИА Новости

Суд в Магнитогорске удовлетворил иск семьи покончившего с собой призывника

18:16 10.10.2019
1551
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 10 окт – РИА Новости. Суд в Магнитогорске Челябинской области удовлетворил иск родственников покончившего с собой в ходе прохождения службы призывника на 4,5 миллиона рублей, сообщила РИА Новости в четверг консультант Ленинского райсуда Ольга Шабур.
В январе 2018 года на авиабазе в Перми покончил жизнь самоубийством 20-летний рядовой срочной службы Рустам Авазов, призванный из Магнитогорска летом 2017 года. По факту гибели военнослужащего в военном следственном отделе по Пермскому гарнизону ВСУ ЦВО СК России возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства. Обвиняемым стал бывший солдат войсковой части - призывник из Махачкалы. В ходе следствия было установлено, что в течение полугода он систематически издевался над Авазовым, чем довел его до суицида. Рассмотрение уголовного дела было взято на контроль челябинским омбудсменом.
Девушка звонит по телефону
10 сентября, 08:00РИА Новости
"Вышла на "группы смерти". Как останавливают задумавших суицид
По результатам прокурорской проверки к административной ответственности были привлечены 20 должностных лиц войсковой части. В октябре 2018 года Пермский гарнизонный военный суд приговорил Магомедова к 4 годам колонии общего режима.
"Общая сумма иска составляла 9 миллионов рублей. Суд удовлетворил исковые требования к министерству обороны РФ частично, взыскав в пользу трех истцов – мамы, папы и сестры призывника Авазова - 4,5 миллиона рублей", - сказала Шабур.
Она уточнила, что в пользу каждого истца взыскано по 1,5 миллиона рублей. Решение не вступило в законную силу, добавила Шабур.
Сотрудники полиции на месте массового самоубийства в Квебеке, Канада. 5 октября 1994
4 октября, 03:00Акценты
Массовый суицид в Швейцарии: почему 48 человек сделали это одновременноТела лежали на ковре, образуя 23 луча от кафедры в центре. Мужские трупы были в красных и черных ритуальных одеждах, женские, в том числе 12-летней девочки – в золотых и белых. 4 октября 1994 года в Швейцарии состоялось массовое самоубийство членов секты "Орден Храма Солнца".
1710071
Обсудить 0
Следственный комитет РФЧелябинскПроисшествия
Рекомендуем
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
РИА
Новости
Полиция
В Белгороде нашли тело новорожденного около мусорного бака
Пятиэтажные дома в Москве
Самым большим московским "бизнес-центром" оказалась хрущевка
Пакистанская полиция провинции Белуджистан
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Лента
новостей
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В епархии рассказали о стрельбе у мужского монастыря в Оренбургской области
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Автомобили скорой помощи
Друг одного из умерших в Химках бортпроводников рассказал о нем
Художник Владимир Румянцев
Умер художник, создавший серию картин "Петербургские коты"
Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов
В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ
Вид Дмитровское шоссе. Архивное фото
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе
Отдых президента РФ В. Путина в Сибири
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина не предоставит Донбассу автономию в рамках закона об особом статусе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58В Белгороде завели дело после обнаружения тела младенца у мусорного бака
10:57Путин заявил, что не против либерализма, но в России есть свои традиции
10:57Губернатор выразил соболезнования семье убитой девочки в Саратове
10:57Норвегия решила не присоединяться к созданию "ракетного щита" НАТО
10:54Создание госкорпорации в здравоохранении не обсуждается, заявила Скворцова
10:54В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о "линчевателях"
10:51Алиев и Пашинян поспорили о трактовках событий Второй мировой войны
10:50Путин: возможное размещение США ракет в Азии касается России
10:49Путин рассказал, что влечет за собой выход США из ДРСМД
10:48Путин: американцы поступили изощренно, придумав повод выхода из ДРСМД
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
Лента новостейМолния