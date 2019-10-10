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РИА Новости

В Лондоне за четыре дня задержали более 800 активистов Extinction Rebellion

18:15 10.10.2019
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© REUTERS / Simon DawsonАкция протеста движения Extinction Rebellion у здания Казначейства в Лондоне
Акция протеста движения Extinction Rebellion у здания Казначейства в Лондоне
© REUTERS / Simon Dawson
Акция протеста движения Extinction Rebellion у здания Казначейства в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Полиция Лондона, начиная с понедельника, произвела более 840 задержаний активистов экологического движения Extinction Rebellion, сообщил в четверг Скотланд-Ярд.
По данным полиции, в четверг утром число задержанных экоактивистов составило 842 человека, включая несколько человек в аэропорту Лондон-Сити, где протестующие пытались заблокировать взлетно-посадочные полосы и подъезды к воздушной гавани.
Демонстрация активистов экологического движения Extinction Rebellion в Берлине. 7 октября 2019
9 октября, 16:57РИА Новости
Экоактивисты Extinction Rebellion заблокировали мост в центре Берлина
Небольшая группа активистов также была замечена корреспондентом РИА Новости в центре британской столицы у отеля InterContinental, где в эти дни проходит нефтегазовая конференция Oil&Money. Активисты, протестуя против деятельности крупных нефтегазовых компаний, выстроились около входа в отель, а некоторые из них легли прямо на асфальт.
Семеро ранее задержанных активистов в возрасте от 33 до 68 лет в четверг предстали перед Вестминстерским магистратским судом, свидетельствуют данные полиции. Слушания по следующей группе задержанных состоятся 5 и 7 ноября.
Cторонники экологического движения Extinction Rebellion проводят акцию в защиту климата в Париже
7 октября, 18:47РИА Новости
Экоактивисты заблокировали площадь и мост в центре Парижа
В понедельник началась первая глобальная и синхронизированная акция движения Extinction Rebellion, заявляющего, что борется с загрязнением окружающей среды. Активисты и сторонники движения одновременно перекрывали улицы и мосты крупных городов в Великобритании, Канаде, Испании, Италии, Нидерландах, Германии, Греции, Чехии и других странах.
Движение отмечает, что акции протеста носят ненасильственный характер, и это фактически подтверждается действиями его сторонников: они ложатся или садятся на проезжую часть улицы и ждут, пока полиция вынесет их с места протеста. Акции вызывают неоднозначную реакцию у местных жителей - экоактивисты мешают движению транспорта, создают проблемы для прохода людей и нарушают жизнь города.
Лагерь активистов-экологов Global Extinction Rebellion Spring Tide в Мадриде. 7 октября 2019
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Активисты-экологи попытались перекрыть движение на мосту в Мадриде
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