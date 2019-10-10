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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В епархии рассказали о стрельбе у мужского монастыря в Оренбургской области

18:03 10.10.2019 (обновлено: 19:40 10.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
УФА, 10 окт - РИА Новости. Насельник мужского монастыря в Бузулуке, которому ранее запретили служение, случайно выстрелил в водителя, раненый в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бузулукской епархии.
По данным пресс-службы, инцидент произошел на территории поселка ВТК около Спасо-Преображенского мужского монастыря.
"Насельник монастыря в диаконском чине, уже до этого запрещенный в служении, из оружия кустарного производства произвел случайный выстрел, ранив водителя монастыря. Пострадавший находится в больнице", - сообщили в епархии.
В пресс-службе отметили, что "в интересах проводимого следствия, когда выясняются все обстоятельства происшествия, они не вправе давать своих комментариев". "Епархия будет размещать информацию по мере выяснения обстоятельств произошедшего", - пояснили в пресс-службе.
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Религия и мировоззрениеОренбургская областьБузулукПроисшествия
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