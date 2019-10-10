В епархии рассказали о стрельбе у мужского монастыря в Оренбургской области

УФА, 10 окт - РИА Новости. Насельник мужского монастыря в Бузулуке, которому ранее запретили служение, случайно выстрелил в водителя, раненый в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бузулукской епархии.

"Насельник монастыря в диаконском чине, уже до этого запрещенный в служении, из оружия кустарного производства произвел случайный выстрел, ранив водителя монастыря. Пострадавший находится в больнице", - сообщили в епархии.

В пресс-службе отметили, что "в интересах проводимого следствия, когда выясняются все обстоятельства происшествия, они не вправе давать своих комментариев". "Епархия будет размещать информацию по мере выяснения обстоятельств произошедшего", - пояснили в пресс-службе.