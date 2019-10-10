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РИА Новости

Источник сообщил о стрельбе в мужском монастыре в Оренбургской области

15:41 10.10.2019 (обновлено: 16:01 10.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
УФА, 10 окт — РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.
Собеседник агентства уточнил, что стрельба произошла на территории Спасо-Преображенского монастыря.
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"Подтверждается информация о ранении одного человека при стрельбе в монастыре. Информация о том, кто стрелял, кто пострадал и при каких обстоятельствах, — выясняется", — сказал агентству источник.

Другой источник агентства сообщил, что стреляли из самодельного оружия.
"Предварительно известно, что оружие было самодельным. Информация в СМИ, что стрелявший был священником, пока не подтверждается, предположительно, пострадал водитель при монастыре", — рассказал собеседник.
РИА Новости пока не располагает официальными комментариями Бузулукской епархии и полиции.
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Оренбургская областьБузулукПроисшествия
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