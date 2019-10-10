Источник сообщил о стрельбе в мужском монастыре в Оренбургской области

УФА, 10 окт — РИА Новости. Один человек пострадал при стрельбе в мужском монастыре в оренбургском Бузулуке, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Оренбургской области.
Собеседник агентства уточнил, что стрельба произошла на территории Спасо-Преображенского монастыря.
"Подтверждается информация о ранении одного человека при стрельбе в монастыре. Информация о том, кто стрелял, кто пострадал и при каких обстоятельствах, — выясняется", — сказал агентству источник.
Другой источник агентства сообщил, что стреляли из самодельного оружия.
"Предварительно известно, что оружие было самодельным. Информация в СМИ, что стрелявший был священником, пока не подтверждается, предположительно, пострадал водитель при монастыре", — рассказал собеседник.
РИА Новости пока не располагает официальными комментариями Бузулукской епархии и полиции.