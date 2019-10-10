Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T18:02Z
https://ria.ru/20191010/1559641453.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155821/29/1558212933_0:0:1500:844_1036x0_80_0_0_f4186f317876fa7f1c4691e4b229c42a.jpg
РИА Новости

Роскомнадзор поддержал проект о значимых информресурсах

18:02 10.10.2019
234
© РИА Новости / Руслан КривобокМолодой человек работает за компьютером
Молодой человек работает за компьютером
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Молодой человек работает за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает концепцию законопроекта о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах, но считает необходимым доработать инициативу в части критериев для значимых информресурсов, заявила представитель ведомства Мария Смелянская.
"В той концепции проекта закона, которая есть сейчас, которую мы поддерживаем, нет тех признаков, которые смогут отличить значимый ресурс от организатора распространения информации в сети "Интернет" и от... аудиовизуальных сервисов... Концептуально мы считаем, что данное регулирование необходимо", - сказала на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.
Логотип компании Мегафон
26 июля, 20:17РИА Новости
В "Мегафоне" оценили проект о значимых информационных ресурсах
Она отметила, что проект стоит доработать с точки зрения критериев отнесения информационных ресурсов к значимым.
В конце июля депутат от "Единой России" Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах. Согласно документу, владеть такими ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие, как "Яндекс" или Mail.ru, пояснял РИА Новости Горелкин.
Инициатива депутата подверглась критике со стороны правительства и IT-отрасли. Так, представитель вице-премьера РФ Максима Акимова назвал законопроект в текущем виде разрушительным для национальной программы "Цифровая экономика". А в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сообщили, что принятие проекта может затронуть экосистему российских интернет-бизнесов, в результате чего пострадают пользователи.
Сам Горелкин заявлял РИА Новости, что готов доработать свою инициативу ко второму чтению с учетом пожеланий IT-отрасли.
Здание Государственной думы РФ
26 июля, 17:49РИА Новости
В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями
100003
Обсудить 0
Антон ГорелкинРоскомнадзорГосдума РФРоссияМедиа - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска
Суд на Кубани начнёт рассмотрение иска Дерипаски к англоязычным СМИ
РИА
Новости
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
"Союзмультфильм" планирует создать сериал о здоровом образе жизни
Работа московских школ
В Минкомсвязи выступили против законопроекта о значимых информресурсах
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Калужская область готова к переходу на цифровое телевещание
Лента
новостей
Египетский министр торговли и промышленности Амр Нассар
Амр Нассар: прогресса на пути к расчетам в нацвалютах у Египта и России нет
Автрийский писатель Петер Хандке
Назван лауреат Нобелевской премии по литературе за 2019 год
Российский певец Вадим Казаченко
С Первого канала взыскали 80 тысяч рублей за использование клипа Казаченко
Переход с аналогового на цифровое телевещание
Челябинская область готова к переходу на цифровое телевидение
Американская певица Билли Айлиш
Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS
Ноутбук
В агентстве "Фергана" заявили об исключении из реестра запрещенных ресурсов
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о противодействии мошенничеству при микрокредитовании
Российские рубли
Обвальное падение рубля по отношению к доллару 11 октября 1994 года
Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин
В Госдуме рассказали о рисках законопроекта о значимых информресурсах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
Лента новостейМолния