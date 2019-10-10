Роскомнадзор поддержал проект о значимых информресурсах

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Роскомнадзор поддерживает концепцию законопроекта о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах, но считает необходимым доработать инициативу в части критериев для значимых информресурсов, заявила представитель ведомства Мария Смелянская.

"В той концепции проекта закона, которая есть сейчас, которую мы поддерживаем, нет тех признаков, которые смогут отличить значимый ресурс от организатора распространения информации в сети "Интернет" и от... аудиовизуальных сервисов... Концептуально мы считаем, что данное регулирование необходимо", - сказала на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике.

Она отметила, что проект стоит доработать с точки зрения критериев отнесения информационных ресурсов к значимым.

В конце июля депутат от "Единой России" Антон Горелкин внес в нижнюю палату парламента законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах. Согласно документу, владеть такими ресурсами сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%. Законодательная инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие, как "Яндекс" или Mail.ru, пояснял РИА Новости Горелкин.

Инициатива депутата подверглась критике со стороны правительства и IT-отрасли. Так, представитель вице-премьера РФ Максима Акимова назвал законопроект в текущем виде разрушительным для национальной программы "Цифровая экономика". А в пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сообщили, что принятие проекта может затронуть экосистему российских интернет-бизнесов, в результате чего пострадают пользователи.