МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп процитировал в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку по поводу информатора, рассказавшего о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я не думаю, что это был какой-то разоблачитель. Думаю, это просто анонимный источник персонала Демократической партии в палате представителей. Это оскорбительно для всех настоящих разоблачителей. Джон Кириаку", — привел Трамп слова ведущего Sputnik.

Самого Кириаку пост Трампа, видимо, очень удивил. "Ну и ну! Меня только что процитировал Дональд Трамп", — написал он в Twitter

В Sputnik пояснили, что слова, процитированные Трампом, Кириаку произнес в эфире одного из американских телеканалов.

"Вчера вечером наш радиоведущий Джон Кириаку был приглашен в качестве эксперта в программу "Такер Карлсон шоу" на Fox News. После программы, которую регулярно смотрит президент Трамп, он ретвитнул цитату из интервью Джона, бывшего офицера ЦРУ, проведшего два года в тюрьме за разоблачение программы пыток управления", — рассказали в Sputnik.