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РИА Новости

Трамп процитировал в Twitter слова ведущего радио Sputnik

17:55 10.10.2019 (обновлено: 19:16 10.10.2019)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп процитировал в Twitter слова ведущего радио Sputnik Джона Кириаку по поводу информатора, рассказавшего о разговоре американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я не думаю, что это был какой-то разоблачитель. Думаю, это просто анонимный источник персонала Демократической партии в палате представителей. Это оскорбительно для всех настоящих разоблачителей. Джон Кириаку", — привел Трамп слова ведущего Sputnik.
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Самого Кириаку пост Трампа, видимо, очень удивил. "Ну и ну! Меня только что процитировал Дональд Трамп", — написал он в Twitter.
В Sputnik пояснили, что слова, процитированные Трампом, Кириаку произнес в эфире одного из американских телеканалов.
"Вчера вечером наш радиоведущий Джон Кириаку был приглашен в качестве эксперта в программу "Такер Карлсон шоу" на Fox News. После программы, которую регулярно смотрит президент Трамп, он ретвитнул цитату из интервью Джона, бывшего офицера ЦРУ, проведшего два года в тюрьме за разоблачение программы пыток управления", — рассказали в Sputnik.
В конце сентября демократы в конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа, обвинив его в попытке дискредитировать своего политического противника — бывшего вице-президента Джо Байдена. Как утверждают демократы, Трамп требовал от Зеленского провести расследование в отношении сына Байдена Хантера, работавшего в энергетической компании Burisma, а в противном случае грозил Украине задержкой военной помощи. Трамп обвинения отрицает. По его мнению, именно Байден просил уволить украинского генпрокурора, который проводил расследование против компании его сына.
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