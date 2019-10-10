"Мальчик в публичном доме": Зеленский ответил на шутку мэра Одессы

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время десятичасового общения с журналистами прокомментировал шутку мэра Одессы Геннадия Труханова в адрес своей команды.

Одна из журналисток поинтересовалась у Зеленского, как он относится к словам градоначальника, который сравнил новую украинскую власть с мальчиками, пришедшими в дом терпимости: "Все нравится, но сделать ничего не могут".

В ответ президент заявил, что ему нравится это сравнение.

"Я просто хотел бы напомнить, что, когда мальчики приходят, дядьки уходят", — добавил Зеленский.