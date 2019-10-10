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РИА Новости

"Мальчик в публичном доме": Зеленский ответил на шутку мэра Одессы

17:50 10.10.2019 (обновлено: 19:09 10.10.2019)
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время десятичасового общения с журналистами прокомментировал шутку мэра Одессы Геннадия Труханова в адрес своей команды.
Одна из журналисток поинтересовалась у Зеленского, как он относится к словам градоначальника, который сравнил новую украинскую власть с мальчиками, пришедшими в дом терпимости: "Все нравится, но сделать ничего не могут".
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В ответ президент заявил, что ему нравится это сравнение.
"Я просто хотел бы напомнить, что, когда мальчики приходят, дядьки уходят", — добавил Зеленский.
Затем он ответил на вопрос журналистки о том, кто мог бы занять кресло мэра Одессы. По словам Зеленского, ему в этом качестве нравится глава его предвыборного штаба в городе Александр Андросов, но тот не хочет идти в политику.
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Ситуация на УкраинеГеннадий ТрухановВладимир ЗеленскийОдессаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А шутка-то одесского градоначальника, как говорится, "не в бровь, а в глаз"! Да-а-а, Одесса есть Одесса и "95 кварталу" до неё ой как далеко...
10 октября, 18:37
Владимир Белогорский
1240000
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