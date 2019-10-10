Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

"Что касается журналистов (российских – ред.): они правду о нас говорят? У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые настроены не тепло к независимости Украины. Это в целом, из какой бы страны они не были. Поэтому о чем мне с ними говорить? У нас разная позиция относительно нашей независимости, территории и наших людей, поэтому какой может быть диалог?" - заявил Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.