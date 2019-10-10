КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
"Что касается журналистов (российских – ред.): они правду о нас говорят? У меня нет времени отвечать всем СМИ, которые настроены не тепло к независимости Украины. Это в целом, из какой бы страны они не были. Поэтому о чем мне с ними говорить? У нас разная позиция относительно нашей независимости, территории и наших людей, поэтому какой может быть диалог?" - заявил Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.
Он также назвал российскую журналистку ВГТРК Скабееву "очень опасной".
В четверг офис президента Украины заявил, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ, поэтому не аккредитовал их на встречу с украинским лидером. По словам замглавы офиса Кирилла Тимошенко, Скабеева подавала запрос на аккредитацию, но "она не сможет въехать на территорию Украины".
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию, и обыски в офисе.