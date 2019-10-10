Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Главная военная прокуратура Украины изымет из офиса президента документы по расследованию Иловайской трагедии в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
В конце августа 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. Военная прокуратура возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к военной службе, повлекшее тяжкие последствия в условиях боевых действий". По данным Генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, 429 получили ранения разной степени тяжести, 300 попали в плен, а потери украинской армии в вооружениях и военной технике составили 300 миллионов гривен (11,6 миллиона долларов).
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"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.