Трамп заявил, что после слов Зеленского импичмент нужно прекратить

ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что после слов президента Украины Владимира Зеленского о разговоре с ним процедуру импичмента нужно прекратить.
"Президент Украины только что снова заявил самым убедительным образом, что президент Трамп не оказывал никакого давления (на него) и не сделал абсолютно ничего плохого. Он использовал самые ясные выражения из всех возможных. Это должно положить конец этой афере демократов (импичменту – ред.), но этого не будет, потому что демократы и СМИ (на этом) повернуты!", - написал Трамп в Twitter.
Зеленский в четверг заявил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе американского лидера Дональда Трампа провести расследование по так называемому "делу Байдена".
Демократы в конгрессе 24 сентября начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Отец Хантера, бывший вице-президент Джо Байден, а ныне кандидат в президенты, публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой своего сына.
25 сентября, 18:50РИА НовостиСтенограмма разговора Трампа и Зеленского
Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.
Опубликованная стенограмма разговора лидеров США и Украины подтвердила, что Трамп среди прочего попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения Шокина.