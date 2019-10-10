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РИА Новости

Трамп заявил, что после слов Зеленского импичмент нужно прекратить

17:12 10.10.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 10 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что после слов президента Украины Владимира Зеленского о разговоре с ним процедуру импичмента нужно прекратить.
"Президент Украины только что снова заявил самым убедительным образом, что президент Трамп не оказывал никакого давления (на него) и не сделал абсолютно ничего плохого. Он использовал самые ясные выражения из всех возможных. Это должно положить конец этой афере демократов (импичменту – ред.), но этого не будет, потому что демократы и СМИ (на этом) повернуты!", - написал Трамп в Twitter.
Зеленский в четверг заявил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе американского лидера Дональда Трампа провести расследование по так называемому "делу Байдена".
Демократы в конгрессе 24 сентября начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Отец Хантера, бывший вице-президент Джо Байден, а ныне кандидат в президенты, публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой своего сына.
Президент США Дональд Трамп во время разговора с премьером Австралии Малкольмом Тернбуллом. 28 января 2017
25 сентября, 18:50РИА Новости
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского
Демократы считают, что Трамп грозил Украине задержкой военной помощи, если против Байдена не будет проведено расследование.
Опубликованная стенограмма разговора лидеров США и Украины подтвердила, что Трамп среди прочего попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения Шокина.
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Импичмент Дональда ТрампаСитуация на УкраинеДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
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