Трамп заявил, что после слов Зеленского импичмент нужно прекратить

Зеленский в четверг заявил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе американского лидера Дональда Трампа провести расследование по так называемому "делу Байдена".

Демократы в конгрессе 24 сентября начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении Хантера Байдена, работавшего в энергетической компании Burisma. Отец Хантера, бывший вице-президент Джо Байден, а ныне кандидат в президенты, публично заявлял, что добился от украинских властей увольнения генпрокурора Виктора Шокина, который до этого занимался расследованием против бенефициара Burisma. Байден отрицает наличие какой-либо связи между увольнением Шокина и работой своего сына.