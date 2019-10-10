Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T16:54Z
https://ria.ru/20191010/1559637187.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

СК предъявил жителю Дагестана обвинение в убийстве стоматолога кинжалом

16:54 10.10.2019
399
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 10 окт - РИА Новости. Следователи предъявили жителю Дагестана обвинение в убийстве стоматолога кинжалом, сообщает Следственный комитет РФ.
Следствием установлено, что утром 2 октября обвиняемый пришел домой к 35-летнему стоматологу с жалобами якобы на зубную боль, на предложение родственников обратиться с утра в кабинет доктора обвиняемый ответил, что не в силах терпеть боль. После того, как стоматолог вышел во двор своего дома, мужчина нанес ему удар кинжалом в область сердца, от причинённого ранения потерпевший скончался на месте, отмечает СК.
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ
1 октября, 16:46РИА Новости
В Калининграде мужчина зарезал бормотавшего во сне приятеля
"Следственными органами 35-летнему жителю города Дербента предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - уточняет следствие.
230340
Обсудить 0
Следственный комитет РФДагестанПроисшествия
Рекомендуем
Бывший мэр Махачкалы Муса Мусаев в суде
Экс-мэр Махачкалы Мусаев выйдет на свободу досрочно
РИА
Новости
Махачкала
Дагестанские предприниматели сотворили "экономическое чудо", пишет Forbes
Автомобиль скорой медицинской помощи
Источник назвал вероятную причину смерти двух бортпроводников в Подмосковье
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал об отношении к сайту "Миротворец"
Лента
новостей
Новорожденные в родильном доме
Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом
Украинские военные вышли из окружения под Иловайском
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что после слов Зеленского импичмент нужно прекратить
Ордена и медали на церемонии награждения деятелей культуры и искусства наградами РФ.
Путин наградил Орденом Дружбы муфтия Дагестана
Капельница в детской больнице
В Дагестане более 20 детей отравились водой с фекалиями
Бывший владелец и глава Уралтрансбанка Валерий Заводов
В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка, пишут СМИ
Президент РФ Владимир Путин
В Сантьяго рассказали о программе официального визита Путина в Чили
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
В Турции сообщили о гибели трех человек при обстреле со стороны Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
09:32В Красноярском крае зацвели весенние цветы
Лента новостейМолния