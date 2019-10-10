СК предъявил жителю Дагестана обвинение в убийстве стоматолога кинжалом

ПЯТИГОРСК, 10 окт - РИА Новости. Следователи предъявили жителю Дагестана обвинение в убийстве стоматолога кинжалом, сообщает Следственный комитет РФ.
Следствием установлено, что утром 2 октября обвиняемый пришел домой к 35-летнему стоматологу с жалобами якобы на зубную боль, на предложение родственников обратиться с утра в кабинет доктора обвиняемый ответил, что не в силах терпеть боль. После того, как стоматолог вышел во двор своего дома, мужчина нанес ему удар кинжалом в область сердца, от причинённого ранения потерпевший скончался на месте, отмечает СК.
"Следственными органами 35-летнему жителю города Дербента предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ "Убийство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - уточняет следствие.