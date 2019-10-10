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РИА Новости

Зеленский рассказал об отношении к сайту "Миротворец"

16:51 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя работу скандально известного сайта "Миротворец", заявил, что у него нет полномочий закрывать сайты.
"Однажды даже моя жена попала на сайт "Миротворец", потом ее сняли… Если там была моя жена, вы же понимаете мое отношение (к этому сайту – ред.)… Я не помню, был ли там я… Я как президент не могу открывать или закрывать сайты", - заявил Зеленский в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос, когда будет закрыт сайт "Миротворец".
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Президент также отметил, что ему неизвестно, кто является владельцем сайта. Однако, по его словам, это точно не замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".
В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры. "Миротворец" не является официальным ресурсом.
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