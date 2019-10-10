Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T17:29Z
https://ria.ru/20191010/1559636747.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155575/61/1555756187_0:115:2955:1777_1036x0_80_0_0_a8999b421ec4b5ded014aec8ae24d21b.jpg
РИА Новости

В офисе Зеленского объяснили, почему российских СМИ нет на пресс-марафоне

16:48 10.10.2019 (обновлено: 17:29 10.10.2019)
1304
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского сознательно отказывается от общения с российскими СМИ, поэтому не аккредитовал их на встречу с украинским лидером, заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Зеленский в четверг проводит свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. По информации пресс-службы Зеленского, на событие аккредитовались более 300 журналистов.

"С ними нет смысла общаться, хотя они ловят президента и что-то им отвечает, как это было в ООН. Но это не конструктивная беседа", - сказал Тимошенко в комментарии интернет-изданию "Левый берег".

По его словам, российская журналистка ВГТРК Ольга Скабеева подавала запрос на аккредитацию, но "она не сможет въехать на территорию Украины".
Телеведущая Ольга Скабеева
25 сентября, 18:31РИА Новости
"Жалкая пародия": Скабеева высмеяла выступление Зеленского в ООН с пулей
75511815
Обсудить 4
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал об отношении к сайту "Миротворец"
Реальный подонок!. Два украинских эксперта поругались в студии России 1
"Реальный подонок!" Два украинских эксперта поругались в студии "России 1"
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
Зеленский высказал свою позицию по Минским соглашениям
Лента
новостей
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
"Ты пьян, проспись": в Сети высмеяли предложения Порошенко по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что Россия не поднимала вопрос подачи воды в Крым
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее "очень опасной"
Президент Украины Владимир Зеленский
Украина не предоставит Донбассу автономию в рамках закона об особом статусе
Бывший президент Украины Петр Порошенко на акции Нет Капитуляции против согласования Киевом формулы Штайнмайера
Порошенко прокомментировал пресс-марафон Зеленского
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что после слов Зеленского импичмент нужно прекратить
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал условие обсуждения даты "нормандского саммита"
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
"Мальчик в публичном доме": Зеленский ответил на шутку мэра Одессы
Президент Франции Эммануэль Макрон
Европарламент "отомстил" Макрону за протекцию Ляйен на пост главы ЕК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
09:33Путин обсудил с Бердымухамедовым поставки автомобилей Aurus
Лента новостейМолния