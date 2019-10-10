В офисе Зеленского объяснили, почему российских СМИ нет на пресс-марафоне

КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Офис президента Украины Владимира Зеленского сознательно отказывается от общения с российскими СМИ, поэтому не аккредитовал их на встречу с украинским лидером, заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Зеленский в четверг проводит свою первую пресс-конференцию за четыре с половиной месяца на посту главы государства. Общение президента со СМИ проходит в необычном формате: Зеленский отвечает на вопросы журналистов на территории недавно открывшегося Kyiv Food Market. По информации пресс-службы Зеленского, на событие аккредитовались более 300 журналистов.
"С ними нет смысла общаться, хотя они ловят президента и что-то им отвечает, как это было в ООН. Но это не конструктивная беседа", - сказал Тимошенко в комментарии интернет-изданию "Левый берег".
По его словам, российская журналистка ВГТРК Ольга Скабеева подавала запрос на аккредитацию, но "она не сможет въехать на территорию Украины".