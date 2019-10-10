Все нуждающиеся ветераны ВОВ Ивановской области получат жилье до конца года

ИВАНОВО, 10 окт – РИА Новости. Ивановская область получит дополнительные федеральные средства на 2019 год на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Сейчас на очереди на обеспечение жильем состоят 44 ветерана Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас из общего числа нуждающихся в улучшении жилищных условий - шесть непосредственных участников и инвалидов войны и 38 членов семей ветеранов.