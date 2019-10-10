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РИА Новости
Ивановская область

Все нуждающиеся ветераны ВОВ Ивановской области получат жилье до конца года

16:45 10.10.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКвартира в жилом доме
Квартира в жилом доме
© РИА Новости / Павел Лисицын
ИВАНОВО, 10 окт – РИА Новости. Ивановская область получит дополнительные федеральные средства на 2019 год на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Сейчас на очереди на обеспечение жильем состоят 44 ветерана Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас из общего числа нуждающихся в улучшении жилищных условий - шесть непосредственных участников и инвалидов войны и 38 членов семей ветеранов.
"Удалось добиться увеличения субвенции из федерального бюджета на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны жильем - это дополнительно 63 миллиона рублей. Главное добиться, чтобы деньги дошли до ветеранов, и эту проблему мы действительно закрыли", – процитировали в пресс-службе слова губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.
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