Немецкий генпрокурор не исключил наличие соучастника у нападавшего в Галле

БЕРЛИН, 10 окт - РИА Новости. Генпрокурор Петер Франк заявил, что германские следователи не исключают, что подозреваемого в нападении на синагогу могли поддерживать или подстрекать, расследование продолжается.

В среду в немецком Галле произошла стрельба у синагоги и лавки по продаже кебаба. В синагоге находились 80 человек. Стрельба произошла в Йом-Кипур, один из главных праздников в иудаизме. В результате погибли два человека, еще двое пострадали. Подозреваемый, 27-летний немец, задержан.

"Мы обвиняем Штеффана Б. в двойном убийстве, покушении на убийство в отдельных инцидентах, других преступлениях", - сказал Франк на пресс-конференции.

Он подтвердил, что в квартире подозреваемого были проведены обыски. Прокурор добавил, что следствие ставит перед собой много вопросов после обысков и предварительного расследования, в частности, как подозреваемый смог заполучить такой арсенал оружия, где он нашел составляющие для изготовления взрывчатки и помогал ли ему кто-то.

"Был ли в конце концов соучастник в сети, который с ним был в контакте, который, возможно, его поощрял, подстрекал. Мы будем его преследовать. Для этого нам нужно изучить все его коммуникации, рассмотреть его активность в даркнете перед нападением", - заявил он, добавив, что пока на эти вопросы ответа нет.