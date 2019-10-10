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РИА Новости

Зеленский не хочет, чтобы конфликт в Донбассе стал замороженным

16:32 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме "Диалог власти и бизнеса" в Киеве. 20 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве. 20 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы конфликт в Донбассе стал замороженным, но не может гарантировать, что этого не случится.
"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт в Донбассе был замороженным. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я очень этого не хочу, но не могу гарантировать на 100%, что этого не случится", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.
По его мнению, неподконтрольная Киеву территория Донбасса "фактически является Приднестровьем". "Единственное, что нас сегодня отличает от Приднестровья – так это то, что звучат выстрелы", - добавил Зеленский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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