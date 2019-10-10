Зеленский не хочет, чтобы конфликт в Донбассе стал замороженным

"Я бы очень не хотел, чтобы конфликт в Донбассе был замороженным. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я очень этого не хочу, но не могу гарантировать на 100%, что этого не случится", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.