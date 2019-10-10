Лауреаты Нобелевской премии по литературе 2018 и 2019 годов

Токарчук Ольга

В 1979 году дебютировала в журнале Na Przełaj , где под псевдонимом Наташа Боровин (Natasza Borowin) опубликовала свои первые рассказы.

В 1993 году опубликовала первый роман "Путь людей книги" (Podróż ludzi Księgi). Книга была удостоена награды Польского общества книгоиздателей как лучший дебют.

В 1995 году вышел второй роман писательницы E.E.

В 1996 году вышла третья книга "Правек и другие времена" (Prawiek i inne czasy).

В 1998 году был опубликован роман "Дом дневной, дом ночной" (Dom dzienny, dom nocny), который стал финалистом Дублинской литературной премии. В том же году был выпущен сборник рассказов "Шкаф" (Szafa).

В 2001 году вышел в свет сборник из девятнадцати рассказов – "Игра на разных барабанах" (Gra na wielu bębenkach), в 2004 году – сборник "Последние истории".

В 2006 году была выпущена книга "Анна Ин в гробницах мира" (Anna In w grobowcach świata).

В 2007 году вышел в свет роман "Бегуны" (Bieguni), который получил высокую оценку профессионалов. Роман был номинирован на литературную премию Центральной Европы Angelus. В 2018 году Токарчук за этот роман была удостоена международной Букеровской премии. Она стала первой в истории польской писательницей, получившей эту премию.

Ольга Токарчук также автор книг "Момент медведя" (Moment niedźwiedzia, 2012), "Книги Иакова" (Księgi Jakubowe, 2014), "Потерянная душа" (Zgubiona dusza, 2017), "Диковинные истории" (Opowiadania bizarne, 2018), "Профессор Эндрюс в Варшаве" (Profesor Andrews w Warszawie, 2018).

Ольга Токарчук считается одной из самых заметных фигур современной польской литературы, критики относят писательницу к представителям так называемой "молодой прозы 1990-х годов"

Она неоднократно становилась лауреатом польской негосударственной литературной премии "Нике" (Nike). Ее книги переведены на многие языки.

Хандке Петер

Австрийский драматург, писатель, поэт и эссеист Петер Хандке (Peter Handke) родился 6 декабря 1942 года в коммуне Гриффен в Австрии.

В 1966 году был опубликован его первый роман "Шершни" (Hornissen), написанный в духе неоавангардизма. В этом же стиле было написано его следующее произведение – пьеса "Каспар" (Kaspar,1968).

Позже писатель перешел к реалистическому стилю , раскрывая трагизм одиночества человека в современном мире. В этой манере написаны повести "Нет желаний, нет счастья" (Wunschloses Unglück, 1972), "Короткое письмо перед долгим прощанием" (Der kurze Brief zum langen Abschied, 1972).

Известность ему принес роман "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, 1970). В 1971 году роман был экранизирован кинорежиссером Вимом Вендерсом.

Сотрудничество писателя с Вендерсом продолжилось в картинах, снятых по сценариям Хандке, "Ложное движение" (Falsche Bewegung, 1975), "Небо над Берлином" (Der Himmel über Berlin, 1987), "Прекрасные дни в Аранхуэсе" ( Les beaux jours d'Aranjuez , 2016).

В последующие годы Хандке написал книги "Женщина-левша" (Die linkshändige Frau, 1976), "История детства" (Kindergeschichte, 1981), "История карандаша" (Die Geschichte des Bleistifts, 1982), "Опыт познания усталости" (Versuch über die Müdigkeit, 1989), "Медленно в тени" (Langsam im Schatten, 1992), "Мой год в бухте Ничто" (Mein Jahr in der Niemandsbucht, 1994), "Большое падение" ( Der grosse Fall , 2011) и др.

© AP Photo / Kerstin Joensson Австрийский писатель Петер Хандке © AP Photo / Kerstin Joensson Австрийский писатель Петер Хандке

Писатель также известен как автор рассказов, очерков, эссе, автобиографических произведений, стихов.

В 1990-х годах писатель пробовал себя в кино в качестве режиссера, снял художественные фильмы "Отсутствие" (1992) и "Женщина-левша" (1994).

В 1990-х годах после распада Югославии писатель лично посетил Балканы , чтобы составить собственное мнение о происходящих событиях. В 1996 году вышла его книга "Зимнее путешествие к рекам Дунай, Сава, Морава и Дрина, или Справедливость к Сербии" (Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbie, 1996), в которой писатель осмыслил свои впечатления и наблюдения. В целом он выступил с поддержкой сербского народа, что вызвало осуждение в Германии и последующий переезд писателя на жительство во Францию.

Писатель был удостоен различных международных наград.

В 2006 году он был отмечен литературной премией Генриха Гейне , но отказался от награды, так как ее присуждение вызвало негодование в левых кругах Германии из-за симпатий Хандке к сербам и к Слободану Милошевичу.

В 2014 году он стал лауреатом международной Ибсеновской премии, которую неофициально называют "театральной Нобелевской премией"

Писатель женат вторым браком на актрисе Софи Семен, сыгравшей роли в фильмах "Отсутствие" (1992), "За облаками" (1995), "Прекрасные дни в Аранхуэсе" (2016).

Его союз с актрисой Липгарт Шварц закончился разводом . От двух браков у писателя двое детей.