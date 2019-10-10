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РИА Новости

В Петербурге приняли более семи тысяч звонков по вопросам о "цифре"

16:27 10.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЦифровое телевещание
Цифровое телевещание
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Цифровое телевещание. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Более 7 тысяч звонков поступило на горячую линию в Санкт-Петербурге по вопросу перехода на цифровое телевидение, сообщил журналистам начальник отдела городских телекоммуникаций и развития сетей связи комитета по информатизации и связи Игорь Бушихин.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря прошлого года, 64 региона уже перешли на "цифру". Санкт-Петербург входит в 21 регион, которые перейдут на "цифру" 14 октября на четвертой волне отключения "аналога".
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"С целью информирования населения был создан центр телефонного обслуживания. Всего за период подготовки (к переходу на цифровое вещание) в этот центр поступило примерно 7 тысяч 300 звонков, из них тысяча звонков на оказание содействия по подключению приставок. В Санкт-Петербурге было продано более 32 тысяч приставок и подготовлено к переходу на цифровое телевидение", - рассказал Бушихин.
Как отметил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, также было организовано информирование о переходе на цифровое вещание пенсионеров, инвалидов, ветеранов и блокадников, а льготные категории граждан смогли оформить заявление на получение компенсации на приобретение оборудования. "Самое главное, что мы предоставили возможность купить приставки незащищенным слоям населения, которые не могли себе позволить приобретение этого оборудования. Им компенсируются затраты на приобретение приставок", - сказал Ржаненков.
По словам председателя городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола, Петербург уже подготовился к переходу на цифровое ТВ.
"Надеюсь, что неиформированных жителей не останется, и все вопросы будут сняты, и мы быстро, достойно и качественно перейдем на высокие стандарты цифрового вещания в Санкт-Петербурге. Была проделана огромная работа правительством города, подведомственными учреждениями, филиалом РТРС в Санкт-Петербурге. Сделано все для того, чтобы жители нашего мегаполиса в полном объеме могли получать качественный цифровой сигнал в каждой квартире", - сказал он.
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