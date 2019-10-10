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РИА Новости

В Тюменской области начали проверку видео с агрессивным учителем ОБЖ

16:24 10.10.2019
1424
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Следствие в Тюменской области начало проверку видео с учителем, который нецензурно выражается и бьет школьников во время урока, говорится в сообщении СУСК по региону.
Ранее в соцсети появилось видео с урока ОБЖ, на котором преподаватель нецензурно ругается на детей за плохое поведение, а некоторых даже бьет. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одной из школ поселка Боровский Тюменского района учитель избил учеников девятого класса на уроке ОБЖ. Следователи СК России в настоящий момент выехали в школу, где проверят доводы, изложенные в информации СМИ", - говорится в сообщении.
Пустые парты в школьном классе
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13803717
Обсудить 17
Следственный комитет РФТюменская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Зная нынешних детей, скорее всего специально вывели из себя. Чтобы снять на видео.
10 октября, 16:48
Андрей Рейн
4300008
Когда начнут наказывать учеников за их скотское поведение подобных инцидентов не будет. Развращая молодёжь вседозволеностью и отсутствием ответственности вы получите поколение ленивых безответственных моральных уродов.
10 октября, 16:50
BBujhm
4300103
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