В Тюменской области начали проверку видео с агрессивным учителем ОБЖ

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одной из школ поселка Боровский Тюменского района учитель избил учеников девятого класса на уроке ОБЖ. Следователи СК России в настоящий момент выехали в школу, где проверят доводы, изложенные в информации СМИ", - говорится в сообщении.