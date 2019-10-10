Путин в Саудовской Аравии примет участие в заседании экономического совета

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин примет участие в первом заседании российско-саудовского экономического совета в ходе своего визита в королевство 14 октября, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Программой визита предусматривается участие президента в первом заседании экономического совета", - сказал Ушаков.
По его словам, в экономический совет входят представители крупного бизнеса двух стран, около 20 человек с каждой стороны.
"Инвестиционная кооперация наращивается. Публичный фонд Саудовской Аравии выделил 10 миллиардов долларов для инвестиций совместно с РФПИ, действует механизм соинвестирования. Освоено всего 2,5 миллиарда долларов", - добавил он.