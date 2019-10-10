Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T16:16Z
https://ria.ru/20191010/1559634401.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155543/25/1555432512_0:224:2794:1796_1036x0_80_0_0_737475c4d751d6f7a641d02712d4e077.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Ушаков напомнил о недопустимости гибели мирных жителей в Сирии

16:16 10.10.2019
138
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мирные жители не должны пострадать в ходе операции Турции на севере Сирии, Москва исходит из того, что меры стабильности на северо-востоке САР должны быть обеспечены с учётом интересов всех этно-конфессиональных групп арабской республики, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы считаем, что необходимо учитывать гуманитарный аспект. Недопустимо, чтобы пострадали мирные жители. Исходим из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учётом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа", - сказал Ушаков на брифинге.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.
Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.
*Запрещенная в России террористическая организация
Турецкие военные на границе с Сирией
9 октября, 17:22РИА Новости
Турецкий гамбит. Зачем Анкара ввела войска на север Сирии
210001
Обсудить 0
Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииЮрий УшаковТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Россия призвала к сдержанности на фоне операции Турции в Сирии
РИА
Новости
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Эрдоган не договаривались о разговоре по ситуации в Сирии
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков заявил об отсутствии договоренностей о разговоре Путина и Асада
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал дату первого заседания конституционного комитета Сирии
Лента
новостей
Ситуация на границе Турции и Сирии
УВКБ ООН предупредило о росте числа беженцев из-за операции Турции в Сирии
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
Россия намерена добиваться диалога Анкары и Дамаска, заявил Лавров
Президент РФ Владимир Путин на форуме Россия - спортивная держава в Нижнем Новгороде
Путин в Саудовской Аравии обсудит Сирию и ситуацию в Персидском заливе
Владимир Путин во время встречи с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации
Путин в Саудовской Аравии примет участие в заседании экономического совета
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с президентом Ирака ситуацию на северо-востоке Сирии
Ситуация на границе Турции и Сирии
SDF заявили о гибели девяти жителей Рас Эль-Айна от ударов турецких военных
Открытие мемориальной доски Андрею Карлову в Москве
Суд в Турции освободил трех фигурантов дела об убийстве российского посла
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Канал военной связи между Москвой и Анкарой работает, заявил Лавров
Турецкая бронетехника в приграничном районе Акчакале
Турецкие СМИ: около 20 человек ранены при обстрелах с территории Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Лента новостейМолния