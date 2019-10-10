Ушаков напомнил о недопустимости гибели мирных жителей в Сирии

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Мирные жители не должны пострадать в ходе операции Турции на севере Сирии, Москва исходит из того, что меры стабильности на северо-востоке САР должны быть обеспечены с учётом интересов всех этно-конфессиональных групп арабской республики, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы считаем, что необходимо учитывать гуманитарный аспект. Недопустимо, чтобы пострадали мирные жители. Исходим из того, что меры стабильности на северо-востоке Сирии должны быть обеспечены с учётом интересов всех этно-конфессиональных групп сирийского народа", - сказал Ушаков на брифинге.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.