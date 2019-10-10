МВД предложило штрафы до двух тысяч рублей для родителей курящих детей

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В МВД назвали размер штрафов, которые могут ввести в России за курящих детей.

Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, родителей или законных представителей несовершеннолетних, пойманных за курением, предлагается наказывать на сумму от полутора до двух тысяч рублей по аналогии со штрафом за нахождение ребенка в состоянии опьянения.