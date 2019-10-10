Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T17:46Z
https://ria.ru/20191010/1559634270.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155963/54/1559635425_0:336:3044:2048_1036x0_80_0_0_f0c3d58ba3c8469535d53b01e0165363.jpg
РИА Новости

МВД предложило штрафы до двух тысяч рублей для родителей курящих детей

16:15 10.10.2019 (обновлено: 17:46 10.10.2019)
8132
© РИА Новости / Владимир СергеевПредупреждение на пачке сигарет
Предупреждение на пачке сигарет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В МВД назвали размер штрафов, которые могут ввести в России за курящих детей.
Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, родителей или законных представителей несовершеннолетних, пойманных за курением, предлагается наказывать на сумму от полутора до двух тысяч рублей по аналогии со штрафом за нахождение ребенка в состоянии опьянения.
Сегодня, согласно закону, курить до наступления 18-летия запрещено, но ответственность за нарушение не установлена. Поэтому предлагается наказывать родителей.
Ранее "Известия" написали, что введение штрафов обсуждают в правительственной комиссии. Документ должен разработать Роспотребнадзор и представить его в Минюст до 23 октября.
Знак, запрещающий курение, на аллее парка Ривьера в Сочи
21 августа, 17:26РИА Новости
Ученые объяснили пользу отказа от курения
Инициативу прокомментировал Минздрав. В ведомстве отметили, что идея заслуживает внимания и проработки, но "требует всесторонней экспертной и аналитической оценки, в том числе на основе опыта других стран".
В свою очередь, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею правильной, но нереализуемой. Политик считает, что ответственность за поведение ребенка лежит на родителях.
Сигарета в пепельнице
7 октября, 11:33РИА Новости
В России выписали первый штраф из-за курения на балконе
28019308192
Обсудить 97
МВД РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Так вы родителям дайте больше времени заниматься детьми! Государство загнало людей в долги, кредиты! Люди работают за копейки с утра до вечера! Когда детьми заниматься! Почему государство не создаст организацию на подобие пионерской... Где бы детям объясняли как жить! Что надо уважать старших, помогать слабым и так далее! А государство плодит АУЕшников! Телевизор включите! Сериалы и фильмы только про ментов и бандитов! Где патриотические фильмы на подобие Американских! Которые смотришь и умереть хочется за государство! Родину люблю! Государство НЕТ!!!
10 октября, 16:45
Константин Сотиев
12510014123
А насколько будем штрафовать родителей мажоров?
10 октября, 17:31
vvvias Вечканов Виктор
9690501
Рекомендуем
Реальный подонок!. Два украинских эксперта поругались в студии России 1
"Реальный подонок!" Два украинских эксперта поругались в студии "России 1"
РИА
Новости
Отказ от алкоголя
Россия отказывается от древней традиции, чтобы выжить
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг
"Бургер кинг" пожаловался на "Макдональдс" в ФАС из-за рекламы наггетсов
Беспроводной алкотестер
Водителей обяжут проверяться на хронический алкоголизм, пишут СМИ
Лента
новостей
Девушка со смартфоном и банковской картой
ЦБ рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок
Нидерланды начали переговоры с Киевом по расследованию его роли в деле MH17
Пакистанская полиция провинции Белуджистан
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
Пенсионное удостоверение
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Бойцы 130-го Латышского стрелкового корпуса Красной Армии в освобожденной Риге
Минобороны запустило спецпроект об освобождении Риги от фашистов
Золотая медаль Нобелевской премии
Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе
Фигурки лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена в одном из магазинов Ставрополя
Источник: штраф грозит владельцу магазина, где продавали фигурки бен Ладена
Вечный огонm
Задержаны предполагаемые вандалы, засыпавшие Вечный огонь в Приморье
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
09:40Власти Саратова помогут семье убитой девятилетней девочки
09:39Источник рассказал о подозреваемом в убийстве девочки в Саратове
09:37В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ
Лента новостейМолния