МВД предложило штрафы до двух тысяч рублей для родителей курящих детей

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В МВД назвали размер штрафов, которые могут ввести в России за курящих детей.
Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, родителей или законных представителей несовершеннолетних, пойманных за курением, предлагается наказывать на сумму от полутора до двух тысяч рублей по аналогии со штрафом за нахождение ребенка в состоянии опьянения.
Сегодня, согласно закону, курить до наступления 18-летия запрещено, но ответственность за нарушение не установлена. Поэтому предлагается наказывать родителей.
Ранее "Известия" написали, что введение штрафов обсуждают в правительственной комиссии. Документ должен разработать Роспотребнадзор и представить его в Минюст до 23 октября.
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Инициативу прокомментировал Минздрав. В ведомстве отметили, что идея заслуживает внимания и проработки, но "требует всесторонней экспертной и аналитической оценки, в том числе на основе опыта других стран".
В свою очередь, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею правильной, но нереализуемой. Политик считает, что ответственность за поведение ребенка лежит на родителях.