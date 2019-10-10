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РИА Новости

Минздрав прокомментировал идею введения штрафов для родителей курящих детей

11:16 10.10.2019 (обновлено: 16:22 10.10.2019)
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© Depositphotos / YKDПепельница на балконе
Пепельница на балконе
© Depositphotos / YKD
Пепельница на балконе. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Инициатива введения административной ответственности для родителей курящих детей требует экспертной оценки, подтверждающей эффективность данной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Ранее газета "Известия" сообщила, что правительственная комиссия обсуждает вопрос внесения в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ нормы об административной ответственности для родителей курящих детей, речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток.
"Введение ответственности для родителей и иных законных представителей требует всесторонней экспертной и аналитической оценки, в том числе на основе опыта других стран, подтверждающей эффективность введения такой меры", - говорится в сообщении.
При этом данная инициатива заслуживает внимания и требует проработки, отметили в пресс-службе.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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