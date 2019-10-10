ФСБ показала арсенал экстремиста, готовившего теракт в Крыму

На кадрах видеосъемки показано внутреннее помещение гаража, принадлежавшего задержанному, а также находившиеся в нем самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Также продемонстрировано жилое помещение, в котором хранились символика германских нацистов и украинских националистов первой половины XX века, в том числе листовки, прославляющие Украинскую повстанческую армию* (УПА*)