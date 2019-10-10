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РИА Новости

ФСБ показала арсенал экстремиста, готовившего теракт в Крыму

16:13 10.10.2019
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала оперативное видео российского гражданина, члена украинских экстремистских организаций, подозреваемого в подготовке теракта в Крыму.
Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании в крымском городе Саки человека, который намеревался устроить взрыв в административном здании Крыма.
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
На кадрах видеосъемки показано внутреннее помещение гаража, принадлежавшего задержанному, а также находившиеся в нем самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Также продемонстрировано жилое помещение, в котором хранились символика германских нацистов и украинских националистов первой половины XX века, в том числе листовки, прославляющие Украинскую повстанческую армию* (УПА*)
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Сотрудники ФСБ
Вчера, 14:15РИА Новости
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
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Саки (Крым)ФСБ РФКрымПроисшествия
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