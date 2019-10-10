ФСБ показала арсенал экстремиста, готовившего теракт в Крыму

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Федеральная служба безопасности РФ опубликовала оперативное видео российского гражданина, члена украинских экстремистских организаций, подозреваемого в подготовке теракта в Крыму.
Ранее в четверг ФСБ сообщила о задержании в крымском городе Саки человека, который намеревался устроить взрыв в административном здании Крыма.
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
© ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
На кадрах видеосъемки показано внутреннее помещение гаража, принадлежавшего задержанному, а также находившиеся в нем самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Также продемонстрировано жилое помещение, в котором хранились символика германских нацистов и украинских националистов первой половины XX века, в том числе листовки, прославляющие Украинскую повстанческую армию* (УПА*)
* Экстремистская организация, запрещенная в России