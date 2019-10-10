В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым

Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемый собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма.

Задержание прошло в городе Саки, мужчина является приверженцем нацистской идеологии.

У него в гараже нашли готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для изготовления СВУ, бутылки с зажигательной смесью.

© ЦОС ФСБ РФ Перейти в фотобанк Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым © ЦОС ФСБ РФ Перейти в фотобанк Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым

Открыто уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.