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РИА Новости

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

13:31 10.10.2019 (обновлено: 15:51 10.10.2019)
109598
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
© ЦОС ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, подозреваемый собирался устроить взрыв в одном из административных зданий Крыма.
Задержание прошло в городе Саки, мужчина является приверженцем нацистской идеологии.
У него в гараже нашли готовое самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для изготовления СВУ, бутылки с зажигательной смесью.
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Сотрудники ФСБ проводят обыск в гараже у задержанного гражданина России, готовившего взрыв в одном из административных зданий Республики Крым
Открыто уголовное дело о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств.
Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
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