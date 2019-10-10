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РИА Новости
Война в Сирии

Россия призвала к сдержанности на фоне операции Турции в Сирии

16:08 10.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Россия призывает все стороны в Сирии к сдержанности и тщательному взвешиванию дальнейших шагов, так как ничто не должно помешать политическому урегулированию в стране и проведению заседания конституционного комитета, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя военную операцию Турции в САР.
"Мы с пониманием относимся к озабоченности Анкары по вопросам защиты национальной безопасности, однако есть ключевые международные правовые нормы, которые лежат в основе совместных усилий по борьбе с терроризмом и восстановлению мира в Сирии. Прежде всего это приверженность единству и территориальной целостности Сирии, уважение ее суверенитета", - сказал Ушаков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 17 сентября 2018
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"С учетом начала операции мы считаем важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность, тщательно взвешивали свои практические шаги главным образом с тем, чтобы не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому урегулированию, по продвижению политического процесса", - добавил он, подчеркнув, что никакие "неаккуратные" действия не должны помешать скорому заседанию конституционного комитета.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. СМИ сообщают о жертвах и раненых среди мирного населения.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииЮрий УшаковТурцияСирияРоссияВ мире
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