Ушаков назвал дату первого заседания конституционного комитета Сирии

"Конституционный комитет уже сформирован и запланировано его первое заседание на 29 октября", - сказал он.

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен ранее заявил, что комитет соберется 30 октября в Женеве.