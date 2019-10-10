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РИА Новости
Война в Сирии

Ушаков назвал дату первого заседания конституционного комитета Сирии

16:06 10.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума "Примаковские чтения"
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Первое заседание конституционного комитета Сирии пройдёт 29 октября в Женеве, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
"Конституционный комитет уже сформирован и запланировано его первое заседание на 29 октября", - сказал он.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. Спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен ранее заявил, что комитет соберется 30 октября в Женеве.
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Война в СирииГейр ПедерсенЮрий УшаковСирияООНРоссияВ мире
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