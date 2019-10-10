Путин посетит ОАЭ 15 октября

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит 15 октября Объединенные Арабские Эмираты, на встречах с руководством страны будет обсуждаться ситуация в Сирии, Ливии, Йемене и зоне Персидского залива, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Во вторник состоится государственный визит в ОАЭ. Программа предусматривает беседы с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - сказал Ушаков на брифинге.

"Состоится обмен мнениями по вопросам региональной проблематики с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, обстановку в регионе Персидского залива", - добавил он.