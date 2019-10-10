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РИА Новости

Путин посетит ОАЭ 15 октября

16:05 10.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетит 15 октября Объединенные Арабские Эмираты, на встречах с руководством страны будет обсуждаться ситуация в Сирии, Ливии, Йемене и зоне Персидского залива, заявил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Во вторник состоится государственный визит в ОАЭ. Программа предусматривает беседы с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном", - сказал Ушаков на брифинге.
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"Состоится обмен мнениями по вопросам региональной проблематики с акцентом на ситуацию в Сирии, Ливии, Йемене, обстановку в регионе Персидского залива", - добавил он.
Ушаков отметил, что после переговоров Путин и наследный принц Абу-Даби встретятся с представителями российских и эмиратских деловых кругов.
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Юрий УшаковВладимир ПутинОАЭВ мире
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