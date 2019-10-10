Суд в Турции освободил трех фигурантов дела об убийстве российского посла

АНКАРА, 10 окт - РИА Новости, Алена Палажченко. Очередное заседание суда по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова прошло в Анкаре, судья постановил освободить трех обвиняемых из-под стражи, процесс продолжится 29 ноября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Среди освобожденных - организатор выставки, на которой был убит посол, Тимур Озкан. Освобождены также сокурсники убийцы посла по полицейской академии Серджан Башар и Каан Бюльбюль.

Судья отклонил ходатайства остальных обвиняемых и их адвокатов, которые просили об изменении меры пресечения, они остались под стражей.

Суд по делу об убийстве Карлова начался 8 января, дело рассматривает Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям. Все опрошенные в ходе первых слушаний подсудимые отвергли предъявленные им обвинения и отрицали свою причастность к преступлению.