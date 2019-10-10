Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 10 окт - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не жалеет о своей отставке с поста главы государства и считает это решение правильным.

Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Победу на них одержал Токаев.