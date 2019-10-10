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РИА Новости

Назарбаев заявил, что не жалеет об отставке с поста президента Казахстана

15:55 10.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 окт - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что не жалеет о своей отставке с поста главы государства и считает это решение правильным.
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Назарбаев сложил полномочия президента 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента. Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня. Победу на них одержал Токаев.
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"Не жалею (об отставке - ред.), конечно, потому что это было абсолютно продуманное со всех сторон решение. Во-первых, спасибо народу, который все эти годы избирал и я был главой государства. Во-вторых, нужны изменения, ничего не стоит на месте, нужны новые люди, новые кадры, любой другой человек - у него свой взгляд, свое отношение, поэтому это абсолютно продуманный шаг. Так что не жалею, считаю, что я правильно сделал ради народа, ради Казахстана", - сказал Назарбаев в интервью государственному телеканалу "Хабар", отрывок из которого опубликовал на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай.
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Нур-СултанКасым-Жомарт ТокаевНурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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