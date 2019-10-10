Госдума отклонила законопроект о выходном после Пасхи

"По данным экспертов, большая часть населения Российской Федерации (по социологическим опросам до 85%) отмечает православный религиозный праздник Воскресения Христова (Пасхи). Установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры", - говорится в пояснительной записке к проекту.