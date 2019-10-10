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РИА Новости
Республика Саха (Якутия)

На выставку "Золотая осень" привезли уникальных якутских коров и лошадей

15:31 10.10.2019 (обновлено: 16:11 10.10.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПлощадка гастрономического фестиваля "Золотая осень" на Красной площади в Москве
Площадка гастрономического фестиваля Золотая осень на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Площадка гастрономического фестиваля "Золотая осень" на Красной площади в Москве. Архивное фото
ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Якутия привезла на выставку "Золотая осень" в Москву коров и лошадей уникальной породы, рассказала РИА Новости инициатор идеи, президент международной организации "Юрта мира", ученый-антрополог Александра Григорьева.
На ВДНХ в Москве проходит 21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019". По информации республиканского минсельхоза, впервые в истории на мероприятии в разделе "Животноводство и племенное дело" выставлены коровы и лошади якутской породы от сельхозкооперативов, а также государственного бюджетного учреждения "Сахаагроплем". Животные спецтранспортом прибыли в Москву 7 октября. В пути они провели 12 суток. Все животные здоровы и хорошо себя чувствуют.
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"Якутские коровы прибыли на выставку по поручению главы республики", - сказала Григорьева.
Известные ученые на основании результатов своих многолетних исследований сделали вывод, что якутский скот и лошадь обладают уникальными генами, которых в мире нет. В 2016 году Григорьева, будучи тогда профессором университета в Торонто, выступила на 15-й сессии ООН по вопросам коренных народов мира с докладом "Якутский скот – бесценное генетическое наследие будущего человеческой цивилизации". Наукой доказаны уникальные качества якутских коров. Их молоко отличается высокой жирностью и богато белком. Мясо у них "мраморное", с превосходными вкусовыми качествами. При экстремально низких температурах в северных улусах Якутии выносливость коров и густая шерсть позволяют им ходить на водопой из проруби на ледяных реках.
"Особенно хочется отметить якутскую породу коров, которых впервые привезли в Москву на агропромышленную выставку "Золотая осень". Идея возникла во время прошлогодней выставки. Я обратилась в минсельхоз РФ, где вопрос поддержали. Ведь необходимо привлечь внимание к этому исчезающему виду якутского скота", - поделилась собеседница агентства.
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По словам Григорьевой, Российское географическое общество совместно с Якутским отделением РГО намерены организовать научную экспедицию по изучению популяции скота якутской породы на остров Чирикова на Аляске, куда в далекие времена командор Витус Беринг привез якутских коров. Одичавших потомков тех коров до сих пор можно встретить на американском континенте.
"Благодаря ученым-энтузиастам Романову П.А. и Коротову Г.П., Заровняеву С.И. удалось сохранить небольшую породу коров для научных исследований в Эвено-Бытантайском улусе Якутии. Необходимо внедрить разработанные правительством РФ и Якутии программы и подпрограммы для сохранения и увеличения якутского скота. И, возможно, занести в Красную книгу мира аборигенную породу коров в Якутии", - отметила ученый.
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Республика Саха (Якутия)Российское географическое обществоАлександр ГригорьевВитус БерингРеспублика Саха (Якутия)Министерство сельского хозяйства РФМоскваООН
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