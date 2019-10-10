На выставку "Золотая осень" привезли уникальных якутских коров и лошадей

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Якутия привезла на выставку "Золотая осень" в Москву коров и лошадей уникальной породы, рассказала РИА Новости инициатор идеи, президент международной организации "Юрта мира", ученый-антрополог Александра Григорьева.

На ВДНХ в Москве проходит 21-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2019". По информации республиканского минсельхоза, впервые в истории на мероприятии в разделе "Животноводство и племенное дело" выставлены коровы и лошади якутской породы от сельхозкооперативов, а также государственного бюджетного учреждения "Сахаагроплем". Животные спецтранспортом прибыли в Москву 7 октября. В пути они провели 12 суток. Все животные здоровы и хорошо себя чувствуют.

"Якутские коровы прибыли на выставку по поручению главы республики", - сказала Григорьева.

Известные ученые на основании результатов своих многолетних исследований сделали вывод, что якутский скот и лошадь обладают уникальными генами, которых в мире нет. В 2016 году Григорьева, будучи тогда профессором университета в Торонто, выступила на 15-й сессии ООН по вопросам коренных народов мира с докладом "Якутский скот – бесценное генетическое наследие будущего человеческой цивилизации". Наукой доказаны уникальные качества якутских коров. Их молоко отличается высокой жирностью и богато белком. Мясо у них "мраморное", с превосходными вкусовыми качествами. При экстремально низких температурах в северных улусах Якутии выносливость коров и густая шерсть позволяют им ходить на водопой из проруби на ледяных реках.

"Особенно хочется отметить якутскую породу коров, которых впервые привезли в Москву на агропромышленную выставку "Золотая осень". Идея возникла во время прошлогодней выставки. Я обратилась в минсельхоз РФ, где вопрос поддержали. Ведь необходимо привлечь внимание к этому исчезающему виду якутского скота", - поделилась собеседница агентства.

По словам Григорьевой, Российское географическое общество совместно с Якутским отделением РГО намерены организовать научную экспедицию по изучению популяции скота якутской породы на остров Чирикова на Аляске, куда в далекие времена командор Витус Беринг привез якутских коров. Одичавших потомков тех коров до сих пор можно встретить на американском континенте.