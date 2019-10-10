Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-10T15:24Z
https://ria.ru/20191010/1559629602.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154904/40/1549044037_0:443:1368:1213_1036x0_80_0_0_bf9ce398cb3507216602e23027487511.jpg
РИА Новости

Страны НАТО не поддержат "план Маршалла" для Украины, заявили в Совфеде

15:24 10.10.2019
882
© Chief Petty Officer Julian CarrollВоеннослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО
© Chief Petty Officer Julian Carroll
Военнослужащие поднимают флаг НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Страны НАТО откажутся поддерживать "план Маршалла" для Украины, предлагаемый представителями Канады, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее представители Канады подготовили предложения для сессии ПА НАТО о разработке амбициозных мер поддержки Украины в масштабах "плана Маршалла". "План Маршалла" - меры для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенные госсекретарем США Джорджем Маршаллом.
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Вчера, 01:33РИА Новости
Украина не достигнет стандартов НАТО к 2020, заявили в ПА Альянса
"Запад уже вложил миллиарды долларов в Украину, и где они?" - сказал Цеков РИА Новости в четверг.
Он также отметил, что непонятно, во что предлагается вкладывать - "в продолжение войны на Донбассе, в разделение страны, в дальнейшее разворовывание средств?".
Сенатор подчеркнул, что предложение Канады характеризует типичное состояние так называемых "развитых стран". "Они абсолютно не понимают, что реально происходит в каком-либо конкретном государстве, включая Украину", - сказал Цеков.
Он полагает, что "в целом страны НАТО не поддержат это предложение".
Денежные купюры США и Украины
24 сентября, 08:00РИА Новости
Как Украина попала в кабалу 20-летних выплат кредиторам
15151000
Обсудить 0
Сергей ЦековНАТОСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский оценил просьбу Трампа расследовать "дело Байдена"
РИА
Новости
Стягивание турецкой техники к границе с Сирией
В сирийском парламенте прокомментировали турецкую военную операцию
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не боится Путина и Штайнмайера
Бывший президент Украины Петр Порошенко вызван на допрос в Государственное бюро расследований Украины
"Ты пьян, проспись": в Сети высмеяли предложения Порошенко по Донбассу
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Лавров предположил, чего хочет Киев, требуя проведения нормандского саммита
Помощник президента РФ Юрий Ушаков во время международного форума Примаковские чтения
Ушаков назвал условие обсуждения даты "нормандского саммита"
Задержанный гражданин России, готовивший взрыв в одном из административных зданий Республики Крым. Стоп-кадр видео, предоставленного ФСБ РФ
Источник назвал имя задержанного в Крыму украинского националиста
Здание Европейского парламента в Брюсселе
Европарламент призвал соцсети к борьбе с "опасной российской пропагандой"
Президент Ливана Мишель Аун
Президент Ливана рассказал о возможных последствиях операции Турции в Сирии
Строительство газопровода Северный поток — 2
В НАТО оценили вред для США от санкций против "Северного потока — 2"
Отделение ПриватБанка
Зеленский заявил, что Украина не вернет Приватбанк Коломойскому
Президент США Дональд Трамп
СМИ: виновная в ДТП жена американского дипломата не вернется в Британию
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Зеленский объяснил поведение пресс-секретаря в ситуации с журналистом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:35Суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве девушки в Чите
10:34Медведев назначил Константина Федоренко главой "Артека"
10:34Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года
10:31Самолеты и вертолеты установят в парках "Патриот" на юге страны
10:30Медведев поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:23Посол Нигерии ответил на вопрос о присутствии российских военных в стране
10:23Глава СК направил в Саратов криминалистов для расследования гибели девочки
10:23Россия поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М
10:22В Ираке автобус с иранскими паломниками попал в ДТП
10:18Путин поздравил Диас-Канеля с избранием на пост президента Кубы
10:14Михайлов сообщил о блокировке в Instagram аккаунта в поддержку Заворотнюк
10:10В Кении потерпел крушение частный самолет
10:09Губайдулину предъявят новое обвинение, сообщил адвокат
10:07Путин поздравил с юбилеем Российское общество дружбы с Кубой
10:00ВСУ открыли огонь по беспилотнику ОБСЕ в районе Петровского, заявили в ДНР
09:52Николая Подгузова переназначили главой "Почты России"
09:50Грузовой военный самолет Ан-72 с 8 людьми на борту пропал с радаров в ДРК
09:48В Петербурге восемь человек эвакуировали из горевшего здания
09:45Силовики 29 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:44Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Калужской области
Лента новостейМолния