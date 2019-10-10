Страны НАТО не поддержат "план Маршалла" для Украины, заявили в Совфеде

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Страны НАТО откажутся поддерживать "план Маршалла" для Украины, предлагаемый представителями Канады, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее представители Канады подготовили предложения для сессии ПА НАТО о разработке амбициозных мер поддержки Украины в масштабах "плана Маршалла". "План Маршалла" - меры для помощи в восстановлении экономик и модернизации промышленности стран Западной Европы после Второй мировой войны, предложенные госсекретарем США Джорджем Маршаллом.

"Запад уже вложил миллиарды долларов в Украину, и где они?" - сказал Цеков РИА Новости в четверг.

Он также отметил, что непонятно, во что предлагается вкладывать - "в продолжение войны на Донбассе, в разделение страны, в дальнейшее разворовывание средств?".

Сенатор подчеркнул, что предложение Канады характеризует типичное состояние так называемых "развитых стран". "Они абсолютно не понимают, что реально происходит в каком-либо конкретном государстве, включая Украину", - сказал Цеков.