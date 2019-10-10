Всемирный чемпионат по пахоте впервые пройдет в Ленобласти в 2020 году

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Всемирный чемпионат по пахоте пройдет в Ленинградской области в 2020 году – Всемирная пахотная организация одобрила соответствующую заявку областных властей. Мировое первенство лучших механизаторов пройдет в августе 2020 года на полях племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе, сообщил губернатор Ленинградской области в ходе общероссийской аграрной выставки "Золотая осень", проходящей в эти дни в Москве.

"Уже 37 стран заявили об участии в чемпионате - такие как Канада, США, Австралия — крупные аграрные страны с большими пашнями. Надеемся, что в чемпионате хорошо себя покажут наши пахари. В Ленинградской области используются самые передовые аграрные технологии, у нас очень сильные механизаторы с высоким уровнем профессионального мастерства: каждый год они занимают призовые места на конкурсах", — сказал Дрозденко.

Как напомнили в пресс-службе обладминистрации, впервые чемпионат по пахоте прошел почти 90 лет назад в Ирландии среди графств Уэксфорд и Килдэр. Соревнования так понравились аграриям, что была создана Национальная пахотная ассоциация (NPA), а спустя 20 лет была создана Всемирная пахотная организация (WPO), после чего в 1953 году в Канаде состоялись Первые Всемирные соревнования прошли.