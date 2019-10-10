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РИА Новости
Ленинградская область

Всемирный чемпионат по пахоте впервые пройдет в Ленобласти в 2020 году

15:01 10.10.2019
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© РИА Новости / Андрей АрхиповТракторы боронят вспаханное поле
Тракторы боронят вспаханное поле
© РИА Новости / Андрей Архипов
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Всемирный чемпионат по пахоте пройдет в Ленинградской области в 2020 году – Всемирная пахотная организация одобрила соответствующую заявку областных властей. Мировое первенство лучших механизаторов пройдет в августе 2020 года на полях племенного завода "Приневское" во Всеволожском районе, сообщил губернатор Ленинградской области в ходе общероссийской аграрной выставки "Золотая осень", проходящей в эти дни в Москве.
"Уже 37 стран заявили об участии в чемпионате - такие как Канада, США, Австралия — крупные аграрные страны с большими пашнями. Надеемся, что в чемпионате хорошо себя покажут наши пахари. В Ленинградской области используются самые передовые аграрные технологии, у нас очень сильные механизаторы с высоким уровнем профессионального мастерства: каждый год они занимают призовые места на конкурсах", — сказал Дрозденко.
Как напомнили в пресс-службе обладминистрации, впервые чемпионат по пахоте прошел почти 90 лет назад в Ирландии среди графств Уэксфорд и Килдэр. Соревнования так понравились аграриям, что была создана Национальная пахотная ассоциация (NPA), а спустя 20 лет была создана Всемирная пахотная организация (WPO), после чего в 1953 году в Канаде состоялись Первые Всемирные соревнования прошли.
"Цель организации и самого чемпионата - популяризация и повышение престижа труда агрария, развитие и продвижение современных технологий в сельском хозяйстве. Россия и чемпионаты Россия решила присоединиться к всемирному движению в 2008 году. Национальное пахотное первенство - Открытый чемпионат России по пахоте проводится у нас проводится с 2012 года в соответствии с правилами международного первенства. Основным критерием оценки мастерства участников является качество обработки почвы", - отметил собеседник агентства.
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