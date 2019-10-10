Минтранс измерил стоимость проезда по М-11 в чашках капучино

"Дорого ли ездить по платным дорогам в России? Проехать 670 километров по самой современной автодороге М-11 можно за семь часов вместо прежних 10. За поездку водитель легкового автомобиля с транспондером заплатит около 2 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости семи чашек капучино. А цена одного литра бензина у нас составляет 1/6 от стоимости чашки этого напитка", - цитирует Минтранс слова Алафинова.