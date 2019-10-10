Минтранс измерил стоимость проезда по М-11 в чашках капучино

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Стоимость проезда по скоростной платной трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом составит около 2 тысяч рублей, что эквивалентно цене семи чашек капучино, сообщил первый заместитель министра транспорта России Иннокентий Алафинов.
Новая скоростная автомобильная дорога "М-11 Москва - Санкт-Петербург" проходит от МКАДа до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров. Ввод в эксплуатацию всей скоростной автотрассы планируется в 2019 году. О том, что стоимость проезда по скоростной трассе М-11 от Москвы до Петербурга будет составлять около 2 тысяч рублей, в марте текущего года сообщал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
"Дорого ли ездить по платным дорогам в России? Проехать 670 километров по самой современной автодороге М-11 можно за семь часов вместо прежних 10. За поездку водитель легкового автомобиля с транспондером заплатит около 2 тысяч рублей, что эквивалентно стоимости семи чашек капучино. А цена одного литра бензина у нас составляет 1/6 от стоимости чашки этого напитка", - цитирует Минтранс слова Алафинова.
Он напомнил, что в доверительном управлении российской госкомпании "Автодор" находится 3 тысячи километров платных скоростных дорог.
Алафинов выступал на сессии в Абу-Даби в рамках проходящего Всемирного дорожного конгресса.