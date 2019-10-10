Зеленский оценил просьбу Трампа расследовать "дело Байдена"

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.

"Я считаю, что в данном случае нет коррупции, потому что это был просто звонок. Я сказал, что мы не коррумпированы, что мы открыты для расследования всех дел и мы будем это делать по закону", - заявил Зеленский во время пресс-марафона, отвечая на соответствующий вопрос.

Также глава государства отметил, что не нарушал законодательство Украины, отвечая на вопросы Трампа. "Я хотел бы, чтобы слова Трампа комментировало законодательство США, а не я как президент. Если я, как президент Украины, буду комментировать разговор с господином Трампом, это (будет) вмешательство в вашу (США - ред.) законодательную систему, вмешательство в ваши будущие выборы. А значит, это будет вмешательство в ваш избирательный процесс, который станет из-за меня нечистым и не независимым", - заявил Зеленский.