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РИА Новости

Зеленский оценил просьбу Трампа расследовать "дело Байдена"

14:48 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит коррупционной составляющей и нарушения закона в просьбе американского лидера Дональда Трампа провести расследование по так называемому "делу Байдена".
Ранее Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. СМИ сообщали, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский
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"Я считаю, что в данном случае нет коррупции, потому что это был просто звонок. Я сказал, что мы не коррумпированы, что мы открыты для расследования всех дел и мы будем это делать по закону", - заявил Зеленский во время пресс-марафона, отвечая на соответствующий вопрос.
Также глава государства отметил, что не нарушал законодательство Украины, отвечая на вопросы Трампа. "Я хотел бы, чтобы слова Трампа комментировало законодательство США, а не я как президент. Если я, как президент Украины, буду комментировать разговор с господином Трампом, это (будет) вмешательство в вашу (США - ред.) законодательную систему, вмешательство в ваши будущие выборы. А значит, это будет вмешательство в ваш избирательный процесс, который станет из-за меня нечистым и не независимым", - заявил Зеленский.
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Ситуация на УкраинеВиктор ШокинДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ мире
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