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РИА Новости

Зеленский объяснил поведение пресс-секретаря в ситуации с журналистом

14:46 10.10.2019
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил поведение его пресс-секретаря Юлии Мендель с журналистом Сергеем Андрушко эмоциональной истощенностью.
Ранее журналист программы "Схемы" Михаил Ткач сообщил, что пресс-секретарь президента Украины Мендель препятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос главе государства. В свою очередь Мендель заявила, что "останавливала" работника СМИ, так как он нарушал "личное пространство" президента. Национальный союз журналистов Украины призывал офис президента пересмотреть отношение к работникам СМИ после этой ситуации. Члены совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины призвали главу государства принять меры в отношении Мендель.
"Он (Андрушко - ред.) вел себя некорректно… Юля, конечно, как пресс-секретарь, не имела права так реагировать, но эмоционально уже было истощение", - сказал Зеленский во время пресс-марафона. Трансляцию ведут украинские телеканалы.
При этом украинский президент отметил, что его пресс-секретарь тоже человек и может ошибаться, но "девочку в этом случае (скандале с Андрушко – ред.) буду защищать".
По словам Зеленского, Андрушко ведет себя некорректно и неэтично. "Я господину Андрушко, по-честному, не хочу, чтобы это с высока звучало, внутренне прощал ему его поведение в отношении меня. Я понимал, это журналист, это нормально, они свободные. А он здоровый мужик, если бы я не был президентом, я бы ответил по-другому. Он здоровый парень, он нападает, это действительно так, он прыгает", - сказал Зеленский.
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