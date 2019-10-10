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РИА Новости

В Самарской области судью поймали на взятке

14:17 10.10.2019
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
САМАРА, 10 окт - РИА Новости. ФСБ задержала судью Волжского районного суда Самарской области при получении 250 тысяч рублей за "решение вопроса" о досрочном освобождении осужденного, сообщает в четверг областной суд.
Информация о коррупционной сделке накануне поступила в областной суд из регионального управления ФСБ. Специальная коллегия судей, посчитав подозрения обоснованными, дала добро на "разработку" служителя Фемиды.
"В тот же день … в служебном кабинете Волжского районного суда при получении части денежных средств в 250 тысяч рублей из предполагаемой общей суммы в 500 тысяч рублей задержан судья Волжского районного суда Бурцев Михаил Петрович", - говорится в релизе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Машина Следственного комитета РФ
9 октября, 16:49РИА Новости
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ФСБ РФСамарская областьПроисшествия
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