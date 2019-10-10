Эксперты рассказали, какой отдых выбирают российские туристы

МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Самостоятельные поездки с отдыхом в отелях, работающих по системе "все включено", чередуют 40% российских путешественников, сообщает Aviasales.

Специалисты сервиса опросили 72 тысячи пользователей и выяснили, какой отдых они выбирают чаще всего.

Оказалось, что 40% респондентов не имеют четких предпочтений. Время от времени они ездят в путешествия самостоятельно, а потом покупают турпакет и отправляются в отель, работающий по системе "все включено". Отвечавшие отметили, что выбор зависит от направления и бюджета. Например, путевка на Кубу и Ямайку часто оказывается дешевле, чем самостоятельная поездка.

Путешествуют только самостоятельно 40% пользователей. Многие отметили, что получают удовольствие от составления маршрута — процесса выбора авиабилетов, гостиниц, изучения достопримечательностей.