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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, какой отдых выбирают российские туристы

15:28 10.10.2019
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© Фото : Кирилл СыропятовПриполярный Урал. Югра
Приполярный Урал. Югра
© Фото : Кирилл Сыропятов
МОСКВА, 10 окт – РИА Новости. Самостоятельные поездки с отдыхом в отелях, работающих по системе "все включено", чередуют 40% российских путешественников, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса опросили 72 тысячи пользователей и выяснили, какой отдых они выбирают чаще всего.
Оказалось, что 40% респондентов не имеют четких предпочтений. Время от времени они ездят в путешествия самостоятельно, а потом покупают турпакет и отправляются в отель, работающий по системе "все включено". Отвечавшие отметили, что выбор зависит от направления и бюджета. Например, путевка на Кубу и Ямайку часто оказывается дешевле, чем самостоятельная поездка.
Путешествуют только самостоятельно 40% пользователей. Многие отметили, что получают удовольствие от составления маршрута — процесса выбора авиабилетов, гостиниц, изучения достопримечательностей.
Еще 20% опрошенных признались, что всегда покупают тур и проводят отпуск только в гостиницах, работающих по системе "все включено". Основная цель таких путешественников — "вкусно поесть, выпить и полежать на пляже". Также они хотят, чтобы все было организовано от и до: встреча в аэропорту, трансфер, экскурсии из отеля с русскоговорящим гидом.
Девушка ест суп в кафе
Вчера, 08:00Туризм
Все включено в счет: как туристов заставляют платить сотни евро за еду
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