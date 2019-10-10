Зеленский не видит необходимости в приезде Штайнмайера на Украину

КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не просил президента Германии Франка-Вальтер Штайнмайера приехать в Киев для разъяснения предложенной им формулы по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Господин Штайнмайер, я думаю, что если я ему позвоню, это будет политическое влияние. Я боюсь, что если господин Штайнмайер приедет - это будет мое влияние на бывшую власть. Я даже не просил его комментировать", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".