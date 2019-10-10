Зеленский не видит необходимости в приезде Штайнмайера на Украину

"Господин Штайнмайер, я думаю, что если я ему позвоню, это будет политическое влияние. Я боюсь, что если господин Штайнмайер приедет - это будет мое влияние на бывшую власть. Я даже не просил его комментировать", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.