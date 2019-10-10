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РИА Новости

Зеленский не видит необходимости в приезде Штайнмайера на Украину

13:46 10.10.2019 (обновлено: 13:47 10.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© REUTERS / Jonathan Ernst
КИЕВ, 10 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не просил президента Германии Франка-Вальтер Штайнмайера приехать в Киев для разъяснения предложенной им формулы по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Господин Штайнмайер, я думаю, что если я ему позвоню, это будет политическое влияние. Я боюсь, что если господин Штайнмайер приедет - это будет мое влияние на бывшую власть. Я даже не просил его комментировать", - сказал Зеленский в ходе пресс-марафона в четверг.
Ранее контактная группа по Украине согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После этого на Украине прошли акции протеста против согласования "формулы Штайнмайера".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 13:01РИА Новости
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"Формула Штайнмайера"Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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