Эрдоган заявил об уничтожении 109 террористов с начала операции в Сирии

АНКАРА, 10 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил об уничтожении "109 террористов" с начала турецкой военной операции в Сирии.

"Вчера начали операцию. Сначала артиллерия, потом авиация, поздно вечером вошли наземные части. На данный момент 109 террористов убито, есть много раненых и сдавшихся. Там начали черную пропаганду против Турции, якобы она бомбит мирных жителей. Это вы атакуете мирных, бессовестные. Мы принимаем меры против черной пропаганды, оповещаем о каждом своем шаге общественность", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Турецкий президент 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*). Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн в сирийской провинции Хасеке.

Авиаударам подвергся еще один сирийский город на границе с Турцией - Телль-Абъяд. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. По последним данным минобороны Турции, военные после начала операции "Источник мира" нанесли удары по 181 цели курдских формирований на севере Сирии. По данным сирийского гостелевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа восемь мирных жителей погибли, 20 получили ранения.