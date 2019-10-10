Украина - не обслуживающий персонал для США, заявил Зеленский

"При всем уважении до США, мы - не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе (о выборах - ред.) только укрепит наши отношения. Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе, мы не имеем на это никакого законодательного права. Мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.