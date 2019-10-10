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РИА Новости

Украина - не обслуживающий персонал для США, заявил Зеленский

13:32 10.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина - не обслуживающий персонал для политики США, при этом Киев не хочет ничего терять в отношениях с Вашингтоном.
Зеленский в четверг проводит первую за четыре с половиной месяца на посту главы государства пресс-конференцию.
"При всем уважении до США, мы - не обслуживающий персонал политики США. Мы независимая страна. Но мы хотим не терять отношения, а укреплять их. Я думаю, что наша независимость в вашем вопросе (о выборах - ред.) только укрепит наши отношения. Мы не выбираем ту или иную сторону в этом вопросе, мы не имеем на это никакого законодательного права. Мы не имеем права влиять на любые выборы в любой стране", - сказал Зеленский на пресс-конференции, трансляцию ведут украинские СМИ.
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